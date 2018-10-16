Центробанк уличили в нарушениях при санации "Югры"

Союз вкладчиков России начал обнародовать документы, уличающие Центробанк в нарушении закона при назначении временной администрации в банк "Югра". Общественная организация пытается восстановить справедливость в отношении потерпевших вкладчиков, которые пострадали от действий регулятора.

На сайте объединения появились новые документы в дополнении к тем, которые были опубликованы два дня назад. Речь идет о предписании Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня.

Союз вкладчиков отмечает, что предписание было вручено поздно вечером и было заведомо невыполнимым по сроку, так как для его исполнения отводилось лишь 17 часов с учетом ночного времени или 6 часов рабочего времени. Однако оно было исполнено банком в установленный срок.

Второй документ, появившийся на сайте Союза вкладчиков – это так называемый "План по предупреждению банкротства". Он был утвержден комитетом банковского надзора Банка России 7 июля при полном игнорировании действующих норм. В частности, документ противоречил законодательству, так как не предусматривал ни одного мероприятия по финансовому оздоровлению "Югры".

В общественной организации полагают, что опубликованные документы доказывают явные нарушения закона со стороны Центробанка при назначении временной администрации в "Югре" и свидетельствуют, что регулятор заранее планировал ликвидировать банк и действовал при этом вне правового поля.





Лидер Союза вкладчиков Николай Николаев выразил надежду на то, что зафиксированные в официальных бумагах нарушения Центробанка привлекут внимание компетентных органов.

Ранее на сайте Союза вкладчиков был опубликован документ под названием "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России", из котрого видно, что банк не испытывал финансовых проблем и не нарушил ни одного из обязательных нормативов, установленных регулятором.

Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.

Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.