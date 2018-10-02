Путин нанесет сокрушительный удар по доллару

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации и снижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.



Отвечая на соответствующий вопрос, банкир уточнил, что президент "в целом" поддерживает такие меры. При этом Костин подчеркнул, что о полном запрете "зеленого" в России речи не идет.

Глава ВТБ полагает, что Москве необходимо пойти по пути отказа от использования в расчетах доллара, если отечественным банкам запретят проводить транзакции в американской валюте. Такая мера уже нашла поддержку в Минэкономразвития и Министерстве финансов.

Ранее в кулуарах Восточного экономического форума Костин сообщил, что у России имеется план по отказу от доллара. Одно из направлений работы - ускорение перехода на национальные валюты в торговле с другими странами. Также в рамках комплекса мер по дедолларизации предлагается перевести юридические адреса крупнейших отечественных холдингов в российскую юрисдикцию.

У трейдера спрашивают:

- Чем обеспечен доллар США?

Трейдер:

- Ничем.

- Тогда чем обеспечен рубль?

Трейдер:

- Долларом США. — Игорь Березовский (@IgorBerezovskyi) 28 сентября 2018 г.

В Кремле между тем пока предпочитают не делать конкретных заявлений по столь острой и непростой тематике. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие меры пока не прорабатываются.

Эксперты полагают, что усиление санкционного давления на нашу страну заставит Россию перейти на расчеты в национальных валютах в торговле с другими странами. При этом в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что подобные шаги обсуждаются с Китаем, Индией, Ираном, Турцией и другими государствами.

Напомним, за последние полгода российская валюта демонстрирует высокую волатильность. За прошедшие месяцы рубль серьезно просел к доллару. В середине сентября за один "зеленый" давали 70 "деревянных". К настоящему моменту отечественной валюте удалось отыграть большую часть падения: доллар торгуется в районе 65 рублей, евро – 75.