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"В зеркало посмотри": Путин поставил на место ноющего Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин посоветовал Дональду Трампу посмотреть в зеркало в поисках виновного в росте цен на нефть. Ранее американский президент посетовал, что цены на черное золото в мире растут и это не очень выгодно для США.
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Участники встречи много говорили о ценах на энергоносители, и, отвечая на вопрос американских гостей о повышении стоимости нефти, российский президент сказал, что посоветовал бы Трампу взглянуть в зеркало.

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"Мы с Дональдом Трампом хорошо пообщались в Хельсинки. Однако если бы я сейчас отвечал ему на вопрос о росте цен на нефть, то я бы сказал: "Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреть в зеркало", – сказал Путин.

Также участники дискуссии говорили о том, что в Германии планируется закрыть все атомные электростанции, что приведет к росту спроса на природный газ. Вероятно, в следующем году цены на голубое топливо тоже взлетят, что ударит по карману потребителей в Европе.

Российский газ считается одним из самых конкурентоспособных на рынке Старого Света, американский сжиженный с ним конкурировать не может. С этим утверждением согласился глава Shell. При этом он не исключил, что в случае санкций против "Северного потока – 2" Германия будет вынуждена покинуть этот проект.

Напомним, что в ноябре 2018 года вступят в силу американские санкции против экспорта Ирана, но уже сейчас нефтяные котировки взлетели к отметке в 85 долларов за баррель. Аналитики не исключают, что до конца года цены могут пробить 100-долларовую отметку.

Автор: Александр Комаров3 октября 2018, 15:41
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