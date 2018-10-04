Как создать уют в доме

Один из самых верных способов создать уютную обстановку – правильно подобрать свет. К нему мы зачастую относимся поверхностно: повесить люстру на потолок, поставить торшер и все. Между тем свет без всяких сомнений можно назвать мощным "уютизатором", создающим комфортную атмосферу в доме.

Для правильного подбора светильника нужно знать несколько простых правил. Прежде всего, определитесь, какой прибор вам нужен. Есть потолочные, встраиваемые, светодиодные, настенные и другие виды светильников. Выбирать необходимо исходя из ваших личных предпочтений и стиля, который вы хотите создать в вашем жилье.

Важен и дизайн прибора. Он не должен выделяться из общего стиля помещения. Люстра хай-тек вряд ли будет хорошо смотреться в комнате с классическим стилем. А классический светильник, наоборот, вряд ли подойдет для современного интерьера.

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Дизайнеры интерьера советуют: не стоит недооценивать важность дивана, ведь зачастую он не только является центральным элементом гостиной, но и несет большую эмоциональную нагрузку. Именно на диване можно расслабиться и отдохнуть, поболтать с друзьями и знакомыми, или просто посидеть с чашечкой ароматного чая, укутавшись в теплый плед.

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Отнеситесь серьезно и к оформлению стен жилища. Картины, панно, фотографии в рамках – при правильном подборе эти элементы добавят уюта вашему дому. Не менее важной деталью являются часы. Размещенные в нужном месте и соответствующие дизайну квартиры, они станут прекрасным дополнением к стилю жилья, придав ему смысловую завершенность.

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