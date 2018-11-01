Россия нанесла мощный удар по Украине

Россия повышает ставки в политике на украинском направлении. Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 1 ноября, подписал постановление о введении санкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте правительства.



"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений", – говорится в документе. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов санкционного списка и запрет на вывоз капитала из России.

Что касается юридических лиц, для них предусматривается запрет на поставку продукции в Россию. Как отмечал Медведев, такая мера может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий.

Всего в черном списке 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них - депутаты Верховной рады, представители Конституционного суда, крупные бизнесмены, чиновники президентской администрации.

Россия ввела санкции против Украины. Шутки кончились, неуважаемые "небратья". Готовьтесь играть по-взрослому. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 1 ноября 2018 г.

В перечне оказались глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, министр инфраструктуры Владимир Омелян, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош и другие. В список попал и сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Самого лидера Незалежной в нем нет.

Напомним, что указ о введении санкций против Украины был подписан на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным. Ограничительные меры могут быть отменены в случае изменения политики Киева в отношении Москвы.