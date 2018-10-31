Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко

Подготовка санкций против Украины вступила в завершающую стадию. В ближайшее время граждане Незалежной узнают о своей элите много нового. По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, ограничительные меры очень огорчат тех украинских деятелей, которые продолжают зарабатывать в России. Речь идет прежде всего о президенте Петре Порошенко и его окружении.



По словам сенатора, многие из политической элиты Незалежной делают деньги на сотрудничестве с Россией и пытаются это скрыть, выступая с русофобскими заявлениями. В пример законодатель привел министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. "Постоянно делает какие-то оскорбительные заявления в отношении России, а его жена продает в России одежду", – сказал Цеков в эфире НСН.

Более того, отметил сенатор, у многих депутатов Верховной рады есть собственность и коммерческие интересы в Крыму. "Тот же Порошенко за счет аффилированных структур продолжает вести бизнес в России", – уточнил член Совета Федерации.

С подобной практикой пора заканчивать, наступило время огорчить этих деятелей, подчеркнул сенатор. Он выразил уверенность, что российские санкции будут для них очень болезненными. Прежде всего, конкретизировал законодатель, они коснутся Порошенко и его окружения.

Обнародование подробностей бизнеса украинского лидера и его окружения может обрушить и без того невысокий рейтинг лидера Незалежной. И это в то время, когда до очередных президентских выборов осталось лишь полгода.

Наиболее красноречиво о реальном уровне одобрения Порошенко говорит недавний опрос на украинском телеканале NewsOne. На вопрос о том, хотят ли зрители видеть его следующим президентом, 95% респондентов ответили отрицательно.

Среди причин низкого рейтинга эксперты традиционно называют плохую социально-экономическую ситуацию в стране, продолжающиеся боевые действия в Донбассе, а также коррупционные скандалы, фигурантом которых является в том числе нынешний украинский лидер.

Указ о применении ограничительных мер против Киева подписал на прошлой неделе президент России Владимир Путин. В правительстве заявили, что санкции коснутся около 400 юридических и 50 физических лиц. Кремль может запретить поставку в Россию некоторых категорий товаров из Незалежной, что приведет к многомиллиардным убыткам для украинских предприятий.