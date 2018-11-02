Дума и правительство разработают программу развития села

К лету 2019 года правительству по поручению президента России Владимира Путина предстоит разработать и утвердить госпрограмму развития сельских территорий. В определение ее параметров готовы включиться депутаты, заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов.



Законодатель напомнил, что действующая программа рассчитана до 2020 года. "И мы готовы подключиться к совместной с правительством работе над параметрами этой программы", – сказал зампред Госдумы.

Неверов отметил, что депутаты неоднократно поднимали вопрос о ее продлении. По словам главы думских единороссов, об этом, в частности, говорил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании фракции "ЕР" перед рассмотрением проекта федерального бюджета в первом чтении. В обсуждении принимал участие первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов.

Продление госпрограммы Неверов назвал запросом, прежде всего, самих жителей села. Законодатель отметил, что аграрная отрасль активно развивается, появляются новые рабочие места. Вместе с тем лидер думских единороссов призвал не забывать и о развитии инфраструктуры – строительстве дорог, детских садов и школ, спортивных объектов, о газификации районов. Иными словами, всего того, что есть в городе.

"На встречах мы часто слышим, что молодые специалисты уезжают, по их же признанию из-за того, что нет нормальной инфраструктуры для повседневной жизни", – посетовал вице-спикер нижней палаты.





Развитие села и аграрного производства – один из основных вопросов в социально-экономической повестке Госдумы седьмого созыва. В конце 2017 года в нижней палате прошли масштабные парламентские слушания по социальным и правовым аспектам развития сельскохозяйственных территорий с участием аграриев. В ходе обсуждения было предложено множество инициатив по дальнейшему улучшению ситуации в отрасли.

В июле этого года Госдумы поддержала сельхозпроизводителей, одобрив предложение профильного министерства о выделении дополнительно пяти миллиардов рублей компенсации из резервного фонда в связи повышением затрат на горюче-смазочные материалы.

А в середине сентября с отчетом перед депутатами выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он рассказал о достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли. Так, общая площадь посевов в России составила 79 миллионов гектаров, из них яровыми культурами засеяно 52,5 миллиона. По итогам года, отметил глава ведомства, ожидается урожай зерна в 105 миллионов тонн.