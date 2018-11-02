Россияне в панике из-за роста цен

Главной проблемой для россиян стал рост цен. По итогам последнего опроса населения, повышение стоимости товаров и услуг стоит на первом месте в списке проблем у каждого седьмого из десяти респондентов.

Уровень обеспокоенности россиян высокими ценами и инфляцией в этом году приблизился к рекордному. Выше он был лишь в 2014-м. Опрос провел холдинг "Ромир".

За прошедшие 4 года количество россиян, которые экономят на одежде и отдыхе, сократилось с 25 до 17%. При этом число граждан, которые ограничивают расходы покупками товаров первой необходимости, за этот же период уменьшилось до 25%.

В прошлом году, напоминают социологи, на первое место опрошенные ставили бедность и низкие доходы. Однако теперь эти проблемы спустились на вторую строку рейтинга. Лидирует же в списке повышение стоимости товаров и услуг.

На третье место среди наиболее значимых общественных проблем вновь вышла коррупция – об этом заявили 43% опрошенных. Это значение оказалось самым высоким за 5 лет. Острее других проблема коррупции стоит в мегаполисах (51%), спокойнее всего к ней относятся сельские жители (35%).

Четвертое и пятое места рейтинга заняли безработица и проблемы ЖКХ. При этом проблемы поиска работы волнуют максимальное количество россиян за последние пять лет – 42 % опрошенных.

Что же касается главной проблемы, то рост цен не особо волнует граждан в возрасте от 18 до 24 лет, а также жителей городов с населением до 100 тысяч человек (64 процента). Больше Самый высокий уровень обеспокоенности показали жители мегаполисов.