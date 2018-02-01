Производство должно стать базой для цифровизации экономики

Очень важно создать условия малым и средним предприятиям для производства необходимых экономике товаров, считает сопредседатель предпринимательской платформы "Единой России" Евгений Демин. Об этом он заявил после выступления президента Владимира Путина, в котором российский лидер подчеркнул необходимость разработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса и снизить риски для начинающих предпринимателей.



Производственный бизнес – это основа любой экономики, считает Евгений Демин. Он напомнил, что традиционно в нашей стране то, что связанно с производством, было сильной стороной. "Даже при переходе в цифровую экономику нужно понимать, что цифровизация возможна лишь на базе реального производства", – считает партийный деятель. По его словам, очень важно создавать условия для малого и среднего бизнеса, который имел бы возможность начинать с производства продуктов, оборудования, автомобилей, запчастей, то есть, "всего, что может использоваться экономикой".



По словам представителя "ЕР", чтобы это стало возможным, надо выполнить несколько условий. Прежде всего, речь идет об обеспечении доступа к производственной инфраструктуре. В качестве таких площадок он предложил рассмотреть региональные технопарки, которые, отметил Демин, "успешно реализуются, где есть коммуникации, электричество, очистные сооружения, канализации и так далее".

Следующим шагом, считает он, должно стать предоставление возможности приобретения оборудования в лизинг или рассрочку по рыночным ставкам на уровне мировых показателей. "Поскольку мы конкурируем с иностранными производителями, которые имеют возможность кредитоваться практически по нулевой ставке", – сказал единоросс.

Третьим условием, считает он, должно быть наличие возможности активнее инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и вносить эти затраты на издержки предприятий с коэффициентом 1,5. "Эту меру уже предлагало бюро высшего совета "Единой России" в своем докладе по развитию экономики", – напомнил Демин. Для любого предприятия важно четкое понимание того, как устроена контрольно-ревизионная деятельность, заключил он: "Поэтому здесь необходимо ввести надзорные каникулы и понятные, прозрачные и конечные чек-листы по основным проверяющим ведомствам".

Напомним, на заседании Госсовета глава государства заявил о необходимости проработать особые меры поддержки малого производства, а также снизить риски работы начинающих бизнесменов. "Также считаю необходимым проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей, стимулировать качественную занятость на местах", – сказал Владимир Путин.