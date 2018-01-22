"ЕР" окажет поддержку юным инженерам

"Единая Россия" окажет поддержку участникам международного конкурса детских инженерных команд, распоряжение о проведении которого подписал Дмитрий Медведев. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Денис Кравченко.

"В рамках партийного проекта "Локомотивы роста" мы готовы оказывать поддержку участникам и победителям Международного конкурса детских инженерных команд в поиске своего профессионального пути, в том числе содействовать в их дальнейшем трудоустройстве и работе с промышленными предприятиями-участниками проекта", – пообещал парламентарий.

Кравченко выразил уверенность, что развитие научно-технического творчества и инженерного образования детей и молодежи является важнейшей задачей, которая послужит развитию отечественной промышленности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

22 января глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении конкурса среди юных инженеров. В нем смогут принять участие около пяти тысяч юных исследователей и изобретателей, которые продемонстрируют свои проекты и разработки.

Партийный проект "Единой России" "Локомотивы роста" направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы.

Координирует проект заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, а его общественный совет возглавляет вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.