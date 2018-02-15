"Аэрофлот" поднял зарплату пилотам

Командиры воздушных судов в "Аэрофлоте" зарабатывают 650 тысяч рублей в месяц. С начала этого года компания существенно подняла заработную плату своим пилотам.

Такую сумму могу заработать не все – речь идет о пилотах дальнемагистральных воздушных судов, таких как Boeing 777 и Airbus A330. Незначительно ниже (всего на 25 тысяч рублей) доходы командиров самолетов других типов. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.

Для того, чтобы зарабатывать в компании по максимальной ставке необходимо проработать в должности командира воздушного судна не менее трех лет и налетать при этом не менее 900 часов каждый год.

В компании говорят, что для привлечения на работу квалифицированного летного состава там действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тысяч, для второго пилота – 350 тысяч рублей. Размер входного бонуса и заработной платы регулярно индексируется с учетом инфляции.

Авиакомпания компенсирует пилотам расходы, связанные с обучением, кроме того, для летного состава предусмотрены социальные льготы. К примеру, в "Аэрофлоте" самый продолжительный оплачиваемый отпуск – 70 дней. В компании действуют специальные программы страхования, размер выплат по которым был существенно увеличен в прошлом году.