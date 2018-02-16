Госдума досрочно увеличивает МРОТ

Депутаты нижней палаты парламента приняли в окончательном, третьем чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. С мая текущего года он будет равен прожиточному минимуму.



С предложением установить МРОТ на уровне прожиточного минимума с 1 мая 2018 года выступил российский лидер Владимир Путин. Внесенные в конце января поправки были одобрены депутатами в первом чтении на прошлой неделе, а на этой документ прошел процедуру второго чтению.

Окончательно народные избранники утвердили президентский законопроект сегодня, 16 февраля. За принятие поправок единогласно проголосовали все депутаты.

"Кстати, в рамках бюджета, который дает возможность реализовать это решение, у нас есть поддержка не только "Единой России", но и фракции ЛДПР", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. – Законопроект принят единогласно, поздравляю коллеги! 402 голоса, против – нет, воздержались – нет".

Законопроект предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых более половины работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно расчетам экономистов, расходы на повышение зарплаты бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе федеральных бюджетников – 7,5 миллиарда рублей, а работников региональных и муниципальных госучреждений – 31,8 миллиарда.

Как отметил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, нынешнее повышение минимальной зарплаты не последнее. "В конце концов, мы выйдем на то, что МРОТ должен быть не ниже минимального потребительского бюджета, – сказал депутат. – Но для всего этого необходимо обеспечить развитие экономики".

Напомним, накануне, когда поправки проходили в Госдуме второе чтение, спикер нижней палаты парламента призвал не выдвигать популистских идей о повышении МРОТ до высоких уровней. Так Вячеслав Володин отреагировал на предложение ЛДПР об увеличении "минималки" не до указанной в поправках суммы, а сразу до 20 тысяч рублей.

"Когда мы предлагаем увеличивать средства – все за. Но нужно вначале взять и найти эти средства, – сказал председатель нижней палаты. – Мы должны исходить из того, что такие предложения могут поставить крест на решениях, которые предлагаются, которые мы сейчас рассматриваем".

"Давайте будем более ответственными. Понятно, что идет избирательная кампания, но хотелось бы, чтобы у нас не было популизма".

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что МРОТ в России должен быть приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. Изначально сделать это планировалось с 1 января 2019 года. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 85% от прожиточного минимума.