Россиянам отказались поднимать пенсии

Дискуссии о пенсионных реформах продолжаются. Эксперты поставили под сомнение обещание вице-премьера правительства Ольги Голодец повысить пенсии до 25 тысяч рублей.

Специалист компании "Аналитика онлайн" Николай Котов считает, что говорить об увеличении размера пенсий в ближайшие пять лет не приходится. Российская экономика находится "не на самых лучших уровнях", зависима от цен на энергоносители и привязана к доллару США.

"Мы не имеем своего центра эмиссии, накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года, а многие государственные проекты по улучшению жизни граждан не имеют возможности на реализацию", – цитирует Котова "Московский комсомолец". "Инструментов к повышению пенсии сейчас нет", – заключил эксперт.

Не первый год в правительстве говорят и о повышении пенсионного возраста. Пока планку повысили лишь для госслужащих. Распространить эту непопулярную меру на все население в кабмине не решаются – слишком высоки риски.

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) предложили увеличивать пенсионный возраст с шагом "плюс три месяца" ежегодно в первые четыре года реформы, а далее – по шесть месяцев каждый год. В результате планка для мужчин достигнет 63 лет, для женщин – 60.

Однако в Столыпинском институте предупредили: граждане начнут умирать еще до того, как им назначат выплаты. Эксперты вуза отметили, что необходимо сделать добровольной накопительную часть пенсии, предоставив работодателям возможность 50% таких отчислений сотрудника относить на затраты при исчислении налога на прибыль.





В свою очередь бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что от взносов в Пенсионный фонд России можно было бы освободить работающих пенсионеров. "Во всем мире человек может рассчитывать на деньги из накопительной части пенсии – в случае необходимости потратить их на лечение или передать по наследству. У нас же государство ведет себя так: хочу – замораживаю, хочу – баллы пересчитаю. Никто не понимает системы формирования пенсий", – подчеркнула директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович.

Согласно данным опроса аналитической службы портала "Рамблер", 42% россиян не знают, где находится накопительная часть их пенсий. По 29%, сообщили, что их пенсионные накопления находятся в государственном и негосударственных пенсионных фондах. В опросе приняли участие 1627 человек.



В начале января 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что некоторым пенсионерам стали отказывать в страховых выплатах из-за недостаточного количества пенсионных баллов и трудового стажа. Ранее Татьяна Голикова предложила объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в одну структуру. На содержание трех организаций, решающих похожие задачи, уходит слишком много денег.