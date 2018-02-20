Россияне сами себя оставили без пенсий
Проблема в том, что граждане не знают, как работает система начисления пенсий. По данным Пенсионного фонда, в 2017 году заявления о переводе пенсионных накоплений из одного негосударственного фонда в другой фонд подали почти шесть миллионов человек.
При этом подавляющее большинство не было осведомлено о том, что, если гражданин совершает подобный переход чаще одного раза в пять лет, его пенсионные накопления переводятся без учета всего или части инвестиционного дохода. По информации портала "Мои года", 99,6% будущих пенсионеров, переводивших деньги из фонда в фонд, в результате собственного незнания лишились накоплений.
Напомним, что в декабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозке накопительной части пенсии как минимум до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует уже четыре года.
Между тем в России все чаще обсуждают тему повышения пенсионного возраста. Говорилось об этом и на большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре прошлого года. Президент успокоил граждан страны, сказав, что решение о повышении возраста выхода на пенсию не принято.
Пенсия должна быть в России на уровне 25 тысяч рублей, или 2,5 прожиточных минимума. Об этом в пятницу рассказала вице-премьер Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи: https://t.co/cOWLAagInF#вашифинансы #дружисфинансами #пенсия pic.twitter.com/bISpXloHen— Дружи с финансами (@VashiFinancy) 19 февраля 2018 г.
А за месяц до этого заявления главы государства руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, сообщив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Экс-министр финансов пояснил, что единственный выход из ситуации – повышать пенсионный возраст.
В Пенсионном фонде поспешили успокоить взволнованных граждан. Там заверили, что слова Кудрина о нехватке денег на выплаты не соответствуют действительности.
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