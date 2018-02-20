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Россияне сами себя оставили без пенсий

Фото: GLOBAL LOOK press/martin schrampf
Несколько миллионов россиян могут остаться без пенсий. Те, кто чаще одного раза в пять лет переводит накопления из одного пенсионного фонда в другой, уже лишили себя части полученных доходов.
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Проблема в том, что граждане не знают, как работает система начисления пенсий. По данным Пенсионного фонда, в 2017 году заявления о переводе пенсионных накоплений из одного негосударственного фонда в другой фонд подали почти шесть миллионов человек.

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При этом подавляющее большинство не было осведомлено о том, что, если гражданин совершает подобный переход чаще одного раза в пять лет, его пенсионные накопления переводятся без учета всего или части инвестиционного дохода. По информации портала "Мои года", 99,6% будущих пенсионеров, переводивших деньги из фонда в фонд, в результате собственного незнания лишились накоплений.

Напомним, что в декабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозке накопительной части пенсии как минимум до 2020 года. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует уже четыре года.

Между тем в России все чаще обсуждают тему повышения пенсионного возраста. Говорилось об этом и на большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре прошлого года. Президент успокоил граждан страны, сказав, что решение о повышении возраста выхода на пенсию не принято.

А за месяц до этого заявления главы государства руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, сообщив, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Экс-министр финансов пояснил, что единственный выход из ситуации – повышать пенсионный возраст.

В Пенсионном фонде поспешили успокоить взволнованных граждан. Там заверили, что слова Кудрина о нехватке денег на выплаты не соответствуют действительности.

Автор: Александр Комаров20 февраля 2018, 13:46

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