Госдума вводит умный контроль для бизнеса
Во время обсуждения проекта закона было заявлено, что при комитете по контролю и регламенту создана рабочая группу по его доработке. Об этом сообщила глава комитета Ольга Савастьянова. Ко второму чтению законопроекта о реформе государственного и муниципального контроля и надзора в него будут внесены необходимые изменения.
По словам депутата, существующая сейчас в стране система государственного и муниципального контроля затратна, неэффективна и ущербна для экономики. Она отметила, что законопроект очень востребован.
"Законопроект ставит целью повышение безопасности граждан, повышение качества товаров и услуг, формирование высокоэффективной системы контрольной и надзорной деятельности", – сказала Савастьянова.
Документ формирует институт учета и оценки рисков, систему профилактики, направленную на уход от репрессивных мер. Среди его недочетов Савастьянова назвала расплывчатые формулировки, которые касаются самих понятий, подходов и норм. Рабочей группе предстоит решить проблемы законопроекта, устранить противоречия и смоделировать правоприменение закона.
Представлявший в Думе законопроект замглавы Минэкономразвития Савва Шипов особо отметил, что он направлен на создание принципиально новой системы государственного контроля и муниципального надзора. В частности, в документе закрепляется, что текущие проверки (раз в три года) проводятся на основе ежегодного плана, формирование которого происходит во взаимодействии с органами прокуратуры. Они же дают добро и на внеплановые визиты проверяющих к предпринимателям. Действия проверяющих органов можно будет обжаловать.
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