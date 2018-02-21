Банк "Возрождение" поможет семьям с детьми льготной ипотекой

Банк "Возрождение" стал участником программы льготной ипотеки под 6% для семей с детьми. Вхождение банка в эту программу одобрило Министерство финансов.

Новая программа с государственной поддержкой рассчитана на пять лет. Условиями программы установлено субсидирование ставки по ипотеке до уровня 6% в течение льготного периода для заемщиков при рождении у них в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка.

Льготы действуют при приобретении в кредит или рефинансировании действующего кредита на покупку жилья на этапе строительства по договору долевого участия (включая уступку прав требования по нему) или готового жилья у юридического лица ­– первого собственника.

Ставка на льготный период составит 6% годовых. После окончания льготного периода при присоединении к договору коллективного страхования она составит 9%, а при страховании индивидуальным способом – 9,25%.

Льготный период для заемщика составляет три года при рождении второго ребенка или пять лет при рождении третьего ребенка. В случае рождения третьего ребенка до 31 декабря 2022 года заемщик, которому установлена льготная процентная ставка на года и при условии отсутствия просроченной задолженности, имеет право обратиться за продлением льготного периода еще на пять лет.

"Ипотека традиционно является стратегическим продуктом для банка "Возрождение". Поэтому мы, будучи одним из ведущих ипотечных российских банков, стремимся участвовать во всех государственных и региональных инициативах, связанных с жилищным кредитованием", – отметил руководитель розничного блока банка "Возрождение" Антон Рябов.

Благодаря участию в новой программе, одна из самых важных категорий наших клиентов – семьи с детьми – смогут получить не только максимально комфортные условия кредитования, но и льготную ставку.

Максимальная сумма жилищного кредита на новостройки для заемщиков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет восемь миллионов рублей, для клиентов в других регионах России – до трех миллионов, минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей. Первоначальный взнос в рамках льготной ипотеки составляет минимум 20% от суммы кредита, максимум – 80%. Срок кредитования – от трех до 30 лет. Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют.

Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации составила 3,6 миллиарда рублей – почти на три миллиарда больше, чем в 2016-м.

Банк предоставляет услуги по всей России. Региональная сеть состоит из 119 офисов продаж, которые расположены преимущественно в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. "Возрождение" обслуживает более 1 300 000 частных клиентов и более 42 тысяч корпоративных.