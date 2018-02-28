Рубль снова покатился вниз

После двухдневного роста рубль снова начал ослабевать по отношению к американской валюте. Доллар, в свою очередь, взял курс на уверенный рост, сопровождаясь заявлениями властей США об позитивных перспективах экономики государства.

27 февраля курс американской валюты достигнул минимального значения в текущем году – 55,56 рублей. При этом рубль в течение двух дней демонстрировал уверенный подъем. Укреплению отечественной валюты поспособствовали несколько факторов: недавнее повышение кредитного рейтинга России американским агентством S&P, а также рост цен на нефть, сообщает "Газета.ru".

Однако позитивной тенденции помешал глава Федеральной резервной системы США Джер Пауэл, заявив на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса о возможности четырех повышений процентной ставки в 2018 году.

После выступления Пауэлла ожидается тщательная аналитика вероятности более стремительного роста ставок в нынешнем году, при этом первый раз ставка будет повышена уже 21 марта, сообщают аналитики из Sberbank CIB. Более того, цены на нефть уже никак не способствуют укреплению рубля. "Рост доллара оказывает давление на сырьевые активы. Вчера к коррекции перешли фьючерсы Brent, в результате чего российская валюта оказалась под дополнительным давлением", – сообщает эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский.

Более того, Гайворонский убежден, что энтузиазм касательно повышения рейтинга России агентством S&P, сопровождающийся ростом спроса на рубль, постепенно сходит на нет. Инвесторы могут сместить акценты на новые санкции США, которые были анонсированы совсем недавно, а также на рост доходностей американских облигаций, что лишит рубль поддержки.

Ранее стало известно, что глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о намерениях ввести санкции в ближайшие 30 дней". Несмотря на это, рубль еще может заручиться временной поддержкой. 28 февраля российским компаниям необходимо уплатить налог на прибыль, который составит около 200 миллиардов рублей.