Вкладчики протестуют против действий ЦБ и АСВ по всей России

Вкладчики банков начали организовывать стихийные пикеты для сбора подписей под обращением к президенту Владимиру Путину по всей стране. Люди просят признать незаконными действия руководства Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также отменить решения об отзыве лицензий у кредитных организаций, что привело к многомиллиардным потерям средств населения.



Стихийный сбор подписей под обращением к президенту начался на прошлой неделе. Всего лишь в течение нескольких дней акцию поддержали более 20 тысяч человек. В начале этой недели к ней присоединился Союз вкладчиков России. Его костяк составляют те, кто потерял часть сбережений после отзыва лицензии у банка "Югра" летом прошлого года. К ним также присоединились пострадашие граждане, которые имели вклады в "Пробизнесбанке", "Татфондбанке", "Пересвете" и других кредитных учреждениях.

В настоящее время основной акционер "Югры" пытается оспорить действия финансового регулятора в суде. Активисты между тем опасается, что если решение будет принято в пользу ЦБ, то свои деньги они могут потерять теперь уже навсегда.

К тому, чтобы обратиться к главе государства, вкладчиков побудила новость о том, что АСВ, председателем совета директоров которого является глава ЦБ Эльвира Набиуллина, судится и выигрывает споры в отношении граждан, снявших средства с депозитов банков незадолго до отзыва у них лицензии. Агентство требует вернуть деньги в ликвидированные кредитные организации.



"Кампания приобретает всероссийский размах буквально на глазах", – отметил лидер Союза вкладчиков Николай Николаев. По его словам, акция началась как частная инициатива нескольких граждан, но постепенно действия становятся все более организованными.

"И мы с каждым днем все больше утверждаемся во мнении, что нам удастся сообщить президенту о нашей беде", – подчеркнул он.

Кампания должна завершиться к концу недели. К этому времени, полагает Николаев, у Союза вкладчиков будет уже несколько десятков тысяч подписей. Он призвал присоединиться к акции всех неравнодушных граждан.

"Ведь мы боремся не только за возврат честно заработанных средств, но и пытаемся изменить законодательство, чтобы оно действительно гарантировало неприкосновенность частной собственности граждан", – сказал активист. Кроме того, вкладчики просят проверить действия ЦБ и АСВ на соответствие законодательству.

Ранее о необходимости защитить права держателей депозитов заявил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. "Добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах, – сказал он изданию "Коммерсант". Тосунян намерен обратиться в Верховный суд России с просьбой выработать позицию по этой проблеме.

Напомним, Союз вкладчиков России появился на волне стихийных протестов вкладчиков банка "Югра". Общественная организация занимается, в том числе, тем, что пытается вернуть лицензию кредитному учреждению. Инициаторы нынешних действий в отношении имущества людей должны понести ответственность в соответствии с законодательством, уверен Николаев.

