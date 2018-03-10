Вкладчики разоренных банков пожаловались Титову

Вкладчики банков, лишенных лицензии, встретились с кандидатом в президенты Борисом Титовым. Они привлекли внимание бизнес-омбудсмена на неправомерные, по их мнению, действия Центробанка.

Вкладчики обсудили с Титовым тему признаков преступления в действиях регулятора. Эта проблема все настойчивее проникает в избирательные кампании кандидатов в президенты и бизнес-омбудсмен не первый, кто был вовлечен в дискуссию, отмечает Pravda.ru. Интерес к проблемам вкладчиков отмечается и в штабе кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Борис Титов не раз высказывался в защиту обманутых вкладчиков. Он охарактеризовал зачистку банковского сектора как убийство всей системы кредитных организаций и обещал помогать пострадавшим клиентам финансовых организаций, создавая рычаги давления на Центробанк.

Напмомним, что в январе 2018 года вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" провели пикет в день визита в Казань действующего президента и кандидата на пост главы государства Владимира Путина. Они винят в крахе финансовых учреждений, услугами которых они пользовались, исключительно Центробанк. Клиенты "Татфондбанка" утверждают, что регулятор вывел из этой кредитной организации 15 миллиардов рублей и бросил вкладчиков на произвол судьбы.

Также не так давно завершился сбор подписей вкладчиков "Югры", "Татфондбанка", "Интехбанка" и других закрытых ЦБ финансовых организаций под обращением к Владимиру Путину с просьбой призвать к ответу ведомство Эльвиры Набиуллиной.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и депутат Госдумы Ярослав Нилов выразили готовность защитить интересы вкладчиков. Для этого депутат даже написал свое обращение Эльвире Набиуллиной с требованием остановить произвол АСВ.

На этой неделе бывшее руководство банка "Югра" обвинило временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии у кредитной организации. Экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев заявил, что управляющие в лице АСВ привели размер капитала к отрицательному значению.

Дмитрий Шиляев убежден, что под видом расчистки банковского сектора от недобросовестных участников рынка, в отношении "Югры" были совершены противоправные действия по рейдерской схеме захвата органов управления и имущества банка.

Отложено рассмотрение жалобы банка «Югра» на решение Арбитражного суда Москвы https://t.co/6FCgRH15XR pic.twitter.com/tNwi4dBBVK — Светлана Азарова (@lefifolkkouts11) 8 марта 2018 г.

Временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.