АСВ признало незаконность своих действий

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по искам подконтрольного Центробанку Агентства по страхованию вкладов. Оно пыталось оспорить снятие наличных на большую сумму вкладчиками ИнтехБанка незадолго до отзыва у него лицензии.

АСВ подало более 600 исков к вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка, однако на 14 февраля в работе их осталось меньше половины, пишет "Бизнес-газета" . Между тем эксперты считают саму подачу таких исков злостным злоупотреблением своими правами со стороны Агентства.

"Люди, имеющие доступ к власти, пользуются своим правом для обогащения отдельных групп граждан, тем самым подрывая финансовый сектор страны. В моей судебной практике суд часто отказывал истцам, сославшись именно на эту статью. Я надеюсь, что и на этот раз суд встанет на сторону вкладчиков", – полагает заведующий Московским филиалом международной коллегии адвокатов Александр Почуев.

Напомним, что массовая подача исков со стороны АСВ к вкладчикам банков с отозванной лицензией вызвала стихийные протесты, принявшие общероссийский характер. Пострадавшие вкладчики частных банков выставили пикеты по всем городам России, и за короткое время собрали несколько десятков тысяч подписей под обращением к президенту Владимиру Путину, в котором они призывают главу государства прекратить творимый ЦБ и АСВ произвол.

Глава "Союза вкладчиков", превышенец банка "Югра" Николай Николаев в видеообращении призвал всех неравнодушных граждан поддержать инициативу и подписать обращение к первому лицу государства. А телеканал "Царьград" показал истории реальных вкладчиков – простых граждан России, которым АСВ присылало иски, обвиняя их в том, что они забирали средства с депозитов, якобы, обладая инсайдами о том, что у кредитной организации возникли проблемы.