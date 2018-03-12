Банковские вкладчики подготовили обращение к Путину

Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя президента Владимира Путина. Под петицией подписалось 25 тысяч человек – вкладчиков кредитных организаций. Люди не согласны с действиями Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и требуют отменить отзыв лицензий у ряда частных банков.



В феврале соответствующее обращение уже было направлено в администрацию главы государства. Тогда подписи под ним поставили 20 тысяч человек, пишет РБК со ссылкой на представителя Союза вкладчиков Иннокентия Мельникова. Однако не все письма из регионов успели дойти почтой, часть их них оказалась отбракованной, добавил он.

По словам Мельникова, некоторые подписи пришлось перерегистрировать, а новые были получены на прошлой неделе. В настоящий момент, уточнил представитель Союза вкладчиков России, сформировано реальное обращение с 25 тысячами подписей.

Их сбор стартовал еще 5 февраля. Как отметили в организации, люди, помимо прочего, недовольны тем, что АСВ "массово подает в суд на граждан, которые сняли деньги со своих депозитов незадолго до краха кредитных учреждений". Подписавшиеся под обращением просят главу государства разобраться в сложившейся ситуации. Как отмечали в СМИ, Агентство по страхованию вкладов взыскивает денежные средства с физических и юридических лиц, совершавших операции в месяц, предшествовавший отзыву лицензии у банка.



Суды часто не учитывают, что вкладчик не знал и не мог знать о неудовлетворительном финансовом состоянии кредитной организации, заявил ранее в комментарии "Коммерсанту" адвокат Алексей Костоваров. "Если же денег для возврата у вкладчика нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы", – отметил юрист.

Ситуация с вкладчиками рухнувших банков дошла и до Госдумы. Глава комитета нижней палаты по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что АСВ "выполняет роль государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо исполнения своих прямых функций – обеспечения сохранности вкладов".

Напомним, в январе этого года вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" провели пикет в день визита в Казань президента Владимира Путина. Люди винят финансовый регулятор в крахе финансовых учреждений, услугами которых они пользовались. Клиенты "Татфондбанка" утверждают, что ЦБ вывел из этой кредитной организации 15 миллиардов рублей и бросил вкладчиков на произвол судьбы.

Также не так давно завершился сбор подписей вкладчиков банка "Югра", "Татфондбанка", "Интехбанка" и других закрытых ЦБ финансовых организаций под обращением к Владимиру Путину с просьбой призвать к ответу ведомство Эльвиры Набиуллиной.