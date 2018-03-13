Аналитики пророчат гибель десяткам российских банков

В этом году 60 компаний-кредиторов могут лишиться лицензий. Специалисты утверждают, что эти финансовые организации не сумели приспособить свои бизнес-модели к новой экономической ситуации.

По прогнозам аналитиков "Эксперт РА", закрытие грозит даже некоторым кредитным организациям, входящим в топ-50 в России по размеру активов. Однако большинство случаев отзывов лицензий придется на мелкие банки, которые не играют значительной роли для системы. "Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли", – цитирует исследователей издание "Комсомольская правда".

Специалисты также обозначили две основные причины, влияющие на отзыв лицензий в 2018 году. Это нарушение требований "антиотмывочных" законов и планы властей ограничить число кредитных учреждений, которые имеют право выдавать банковские гарантии по государственным контрактам.

Правительство давно озабочено оздоровлением этого сектора экономики, но против выступают потребители банковских услуг. Недавно Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя главы государства Владимира Путина. Люди не согласны с действиями Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и требуют отменить отзыв лицензий у ряда частных банков. Петицию подписали 25 тысяч человек – вкладчиков кредитных организаций.

Как отмечается в прошении, АСВ взыскивает денежные средства с физических и юридических лиц, совершавших операции в месяц, предшествовавший отзыву лицензии у банка. Суды часто не учитывают, что вкладчик не знал и не мог знать о неудовлетворительном финансовом состоянии кредитной организации.