Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ

Центральный банк России является в своем роде уникальной структурой, которая никому не подотчетна, заявил адвокат Владимир Новиков. По словам юриста, следствием подобной неопределенности является отсутствие ответственности, что ведет к появлению двойных стандартов при принятии решений.



В последние годы финансовый регулятор ведет агрессивную политику по отзыву лицензий у кредитных организаций, прокомментировал ситуацию Новиков в преддверии круглого стола "Споры с Центробанком в 2017 году: административные и уголовные аспекты". "Основной вопрос перед экспертным сообществом – закрытые непрозрачные методологии принимаемых регулятором решений", – цитирует эксперта "Коммерсант".

Новиков недоумевает: почему в одном случае у банков отзывается лицензия, а в другом он подпадает под санацию. Чем руководствуется финансовый регулятор, принимая такое решение, задается вопросом адвокат. Другой важный аспект – отсутствие способов и механизмов, с помощью которых можно оперативно защитить свои права. "Ведь единственное, куда может обратиться бенефициар банка, либо руководитель банка, – в суд", – пояснил Новиков, напомнив, что судебные споры могут длиться и несколько месяцев, и даже год.

Юрист подчеркнул, что ЦБ по российскому законодательству не является ни государственной, ни коммерческой структурой. "Это некий обособленный самостоятельный институт. А самое важное – он никому не подотчетен", – заявил Новиков, добавив, что такое положение дает возможность для возникновения двойных стандартов при принятии решений.

Союз вкладчиков собрал 25 тыс. подписей под просьбой проверить действия ЦБ и АСВ — Михаил Иванов (@seretyfi19881) 13 марта 2018 г.

Таким образом, делает вывод юрист, принимаемые финансовым регулятором решения – безапелляционны. В пример Новиков привел скандальную ситуацию с банком "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в июле прошлого года. "Центральный банк выступил с информацией о наличии в банке "Югра" забалансовых счетов и выводах активов. Самое важное, что подобное заявление и документы, которые направлялись в суд с этой позицией, являлись одним из поводов для отзыва лицензии у банка", – отметил юрист, подчеркнув, что в дальнейшем эту информацию опровергли как в суде, так и в самом Банке России.

"В связи с этим принимаемые решения остаются без последствий, в том числе возможности привлечения к административной либо уголовной ответственности сотрудников Центробанка", – посетовал адвокат.

На его взгляд, статус ЦБ нуждается в существенной доработке на законодательном уровне. Новиков уверен: необходимо определить юридический статус финансового регулятора, ответственность за должностные преступления, которые могут быть в самом Центробанке. "Если этого не будет, то ЦБ может, в принципе, может отозвать лицензии практически у любой кредитной организации", – полагает юрист.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля прошлого года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у кредитной организации была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону финансового регулятора. Отстраненное руководство "Югры" до сих пор оспаривает действия ЦБ в суде.

