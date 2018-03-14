Названа дата повышения пенсионного возраста

В России начнут постепенно повышать пенсионный возраст. Сценарий экономического развития страны на 2018–2021 годы подготовили эксперты Внешэкономбанка.

Старт пенсионной реформы эксперты ВЭБ назначили на 2020 год. По плану, возраст выхода россиян на пенсию будет повышаться постепенно – на полгода ежегодно.

Ранее доклад о необходимости повышения пенсионного возраста представили специалисты РАНХиГС. Они уверены, что отказ от реформирования пенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышению налоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходов федерального бюджета.

Недавно бывший министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно. Он привел расчеты Международной организации труда, согласно которым размер пенсии должен составлять минимум 40% от величины прежнего заработка пенсионера. В России пенсия достигает лишь трети размера заработной платы.

Публикация от Top_news_Russia_ (@top_news_russia_) Мар 14, 2018 в 1:43 PDT

Тем временем в Совете Федерации выкладки экспертов ВЭБ назвали самотворчеством. Это очередной прогноз группы экономистов, которые могли учесть план экс-министра финансов Кудрина, заявил журналистам глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

По словам сенатора, экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна. Сейчас этот вопрос не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации. Никаких указаний на этот счет не поступало, да и президент России в своем послании такого не говорил, приводит слова Рязанского РИА Новости.