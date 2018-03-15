Россияне бросились бешено скупать доллары
О покупке валюты стоит задуматься уже сейчас. Хотя пока ситуация складывается для рубля благоприятно: его поддерживают цены на нефть, с ноября прошлого года не опускавшиеся ниже 60 долларов, и приток капитала в российские активы.
Доллар с середины февраля не поднимался выше 57 рублей. Однако резкие изменения возможны сразу после окончания президентской кампании. США, обвиняющие Россию во вмешательстве в свои выборы, планируют новые санкции.
Накаляет обстановку и Великобритания – историей с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению экспертов, новые ограничительные меры могут последовать в марте-апреле.
Вдобавок, как отмечает издание Banki.ru, риски ослабления рубля есть уже сейчас. Этому могут способствовать как возможное снижение нефтяных цен из-за роста сланцевой добычи в США, так и рост ставок Федеральной резервной системы с одновременным снижением ключевой ставки Центробанка.
Курсы валют 14 марта: доллар — 56.9359, евро — 70.1564https://t.co/FObpDPmCw7#bankiros #курсывалют #доллар #рубль pic.twitter.com/qV1eW3dNrO— Bankiros.ru (@Bankirosru) 13 марта 2018 г.
Единого мнения у экспертов в отношении того, стоит ли сейчас покупать доллары, нет. Большинство считает, что скупать валюту стоит, только если в ближайшие месяцы предстоят соответствующие расходы (например, на отпуск) либо в качестве защитного актива. В любом случае рекомендуется вкладывать в доллары и евро не более 40% сбережений.
Если накопления нужны на старость или на черный день, докупать валюту имеет смысл равномерно – так, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30%. Аналитики не видят смысла в покупке долларов, если деньги могут понадобиться через год или два в рублях – к примеру, на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы.
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