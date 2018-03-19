Россиян обложат новыми налогами

Налоговый кодекс России расширяется. В него внесут часть неналоговых платежей – к примеру, утилизационный и экологический сборы.

Шесть платежей, близких к налогам, предполагается внести в кодекс. По данным источников в кабмине, это может произойти уже в 2018 году. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размера этих платежей – они будут регулироваться по правилам налогового законодательства.

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова, вопрос будет решен в правительстве в ближайшее время. Минфин предлагает включить платежи в Налоговый кодекс в виде отдельной главы. Авторы идеи считают, что переход контроля их уплаты к ФНС должен повысить платежную дисциплину. В прошлом году из 6,5 миллиарда рублей экологического сбора удалось собрать менее четверти.

Представителей бизнеса инициатива кабмина не обрадовала. Предприниматели выступают против внесения неналоговых платежей в НК, опасаясь роста административной и налоговой нагрузки. В целом неналоговых платежей, по экспертным оценкам, насчитывается от 30 до 50. Торгово-промышленная палата оценивает их объем в 1% ВВП – более 800 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ".

Предприниматели, выступая против интеграции неналоговых платежей в Налоговый кодекс, подчеркивают, что в этом случае резко вырастет административная нагрузка. Появится уголовная ответственность за неуплату – к примеру, станут возможными блокировка счетов, уголовное преследование и взыскание задолженности с учредителей.

В Минфине подробности нововведений пока не раскрывают – говорят, что вопрос еще прорабатывается. По словам источника издания в правительстве, в НК планируется включить всего шесть неналоговых платежей, близких к налогам, среди которых – утилизационный и экологический сборы.

