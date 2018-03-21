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Экономика

Украина разорвала последний договор с Россией

Фото: wikipedia.org
Кабинет министров Украины даже не стал обсуждать вынесенное на повестку дня предложение. Решение о разрыве экономических отношений с Россией принято единогласно.
прочитано 2049 раз

Проинформировать правительство России о "судьбоносном" решении Киева поручено украинскому МИДу. "Решение принято единогласно", – цитирует RT премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Информацию из кабмина предварило заявление украинского президента. Петр Порошенко пообещал Украине, что снабдит страну топливом, закупая газ у Катара. Лидер Незалежной прокомментировал сообщение о том, что контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" разорван.

Последняя официальная нить между Киевом и Москвой – дипломатическая. Но и тут украинская сторона готовится сделать шаг. 20 марта Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипотношения с Россией.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", – сообщили львовские депутаты властям в Киеве.

Заявление Гройсмана о разрыве экономических отношений с Россией прокомментировал эксперт российского института стратегического исследования Олег Неменский. "Надо сказать, что Украина является государством, которое управляется исходя не из рациональной логики и прагматических соображений, а с помощью идеологических посылов", – отметил Неменский. По его словам, страдать от такого разрыва будет прежде всего украинская экономика, которую переориентировать на Запад невозможно.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2018, 14:54

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