Украина разорвала последний договор с Россией
Проинформировать правительство России о "судьбоносном" решении Киева поручено украинскому МИДу. "Решение принято единогласно", – цитирует RT премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Информацию из кабмина предварило заявление украинского президента. Петр Порошенко пообещал Украине, что снабдит страну топливом, закупая газ у Катара. Лидер Незалежной прокомментировал сообщение о том, что контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" разорван.
Последняя официальная нить между Киевом и Москвой – дипломатическая. Но и тут украинская сторона готовится сделать шаг. 20 марта Львовский областной совет обратился к высшему руководству Украины с требованием разорвать дипотношения с Россией.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества", – сообщили львовские депутаты властям в Киеве.
#Гройсман: Украина прекращает экономическое сотрудничество с Россией#Гройсман #Киев #Россия #РФ #Торговля #Экономика
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Заявление Гройсмана о разрыве экономических отношений с Россией прокомментировал эксперт российского института стратегического исследования Олег Неменский. "Надо сказать, что Украина является государством, которое управляется исходя не из рациональной логики и прагматических соображений, а с помощью идеологических посылов", – отметил Неменский. По его словам, страдать от такого разрыва будет прежде всего украинская экономика, которую переориентировать на Запад невозможно.
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