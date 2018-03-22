Опубликован список самых надежных банков в России

Авторитетный финансово-экономический журнал Forbes огласил рейтинг самых надежных российских банков 2018 года. Лидирующую строку в списке занял Росбанк.

Государственные банки не перестают наращивать свое влияние в финансовом секторе. Если в 2017 году в группе с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их пять. При этом сократилось число частных игроков – во второй группе надежности были национализированы банк "ФК Открытие" и Промсвязьбанк.

По версии Forbes, рейтинг возглавил Росбанк. Вторую и третью позиции разделили Юникредит банк и Райффайзенбанк, которые являются "дочками" иностранных кредитных учреждений. Возглавлявший прошлогодний список Сбербанк в этот раз оказался на четвертой строчке.

Всего в категории самых надежных оказались 13 кредитных организаций против 11 годом ранее. Места с пятого по 13-е занимают соответственно Ситибанк, "Нордеа", ВТБ, Bank of China, "Интеза", Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и банк "Российский капитал". "Нордеа" и "Российский капитал" впервые оказались в этой категории, сообщает Forbes.

Отмечается, что все участники прошлогоднего рейтинга надежности пережили зачистку финансового сектора Банком России. Ни один из них не был лишен лицензии, банки лишь переходили под государственный контроль. Эксперты не обещают, что все банки из нового топ-листа спокойно переживут текущий год, поэтому рекомендуют обращать внимание на банки из групп с наиболее высокими рейтингами.

Как поясняет издание, перед составлением списка редакция проанализировала финансовые показатели ведущих кредитных организаций России. Высокая позиция в рейтинге надежности дает определенную гарантию того, что на банк можно положиться при принятии решения о вложениях.