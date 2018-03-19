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Экономика

Деятельность Центробанка вызвала негативную реакцию у экспертов

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Проблемы банковского надзора стали одной из главных тем круглого стола, где собрались специалисты финансовой сферы. Речь, в частности, шла о деятельности Центробанка и о том, что происходит на в этой сфере экономики. Тема дискуссии звучала следующим образом: "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты".
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В ходе обсуждения актуальных проблем в сфере регулирования банковской деятельности эксперты постарались найти ответы на ряд актуальных вопросов. Так, речь зашла о прогнозировании дальнейших действий регулятора на рынке, эффективности банковского надзора, ответственности чиновников Банка России за принимаемые решения и уровне доверия населения к финансово-кредитным организациям, сообщает "Российская газета".

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Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ

Круглый стол был весьма представительным – участие в нем принял не только представители экспертного сообщества, но и сами банкиры, а также представители ряда объединений вкладчиков. В начале обсуждения проблемы модератор круглого стола, адвокат Сергей Гришанов предложил вообще осмыслить процесс оздоровления финансовой системы страны и оценить его влияние на кредитные организации.

По словам старшего директора АКРА Кирилла Лукашука, зачистка банковского сектора стала заметным явлением в прошлом году. "Это был год крупных санаций, создания Фонда консолидации банковского сектора и появления в нем трех крупнейших банков", – напомнил он, отметив, что "вишенкой на торте стала ситуация с Промсвязьбанком, когда в течение недели было принято решение о санации без возможности развернуть его в другую сторону".

При этом, он отметил проблему, которая не была решена. Речь, по его словам, идет о непрозрачности принятия решения о судьбе банка: "Либо отзыв лицензии, либо санация". И тут, считает Лукашук, кроется проблема – "ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии, каким образом это решение вырабатывается". В связи с этим, считает он, есть возможность "избирательного подхода регулятора" к банкам, что, в свою очередь, создает сложности с прогнозированием развития событий в этой сфере.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев (бывший сотрудник ЦБ – Прим. ред.), в свою очередь, заострил внимание на вопросе взаимоотношений регулятора и финансово-кредитных компаний. По его мнению, "ЦБ должен быть заинтересован в том, чтобы у нас банковское сообщество было здоровым, чтобы оно было встроено в экономические механизмы, работало на позитивный вектор развития экономики". При этом, он считает, что "нельзя признать современную систему надзора удовлетворительной".

В подтверждение своих слов он привел аргумент, что "в течение четырех лет продолжается отзыв лицензий у банков по одним и тем же стереотипным основаниям" ."Куда смотрит регулятор?" – задался он вопросом, отметив, что видит "большую избирательность" в действиях ЦБ.

Другие участники круглого стола посетовали на проблему отсутствия обратной  диалога между регулятором и профессиональным сообществом, а также клиентами банков. Лидер Союза вкладчиков России (он же возглавляет инициативную группу вкладчиков банка "Югра") Николай Николаев обратил внимание на проблемы граждан, потерявших свои деньги в ликвидированных ЦБ банках. По его словам, на все их запросы  приходят лишь отписки, в которых призывают ждать банкротства лопнувших банков (кстати, та же "Югра" затрагивает интересы 35 тысяч "превышенцев", которые вложили 16 миллиардов рублей в банк).

Николай Николаев также обратил внимание на противоречие в закон, касающемся банковской деятельности. "В законе о ЦБ указано, что Центробанк является (при банкротстве банка) кредитором последней очереди, но при этом у него есть Агентство по страхованию вкладов, которое является кредитором первой очереди, – заявил он. – АСВ не отдельная структура, ее совет директоров состоит из 13 человек, и 7 из них – работники ЦБ".

Бывший президент банка "Югра" Алексей Нефедов также отметил ряд моментов, в которых, по его мнению, действия регулятора вызывали вопросы. Так, он вспомнил, о процессе отзыва лицензии у кредитно-финансовой организации: "Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в 22.00 вручили предписание – досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня". При этом, оспорить такие предписания, по его словам, сложно.

"Ты обязан все сделать и лишь потом подавать на апелляцию, – рассказал Нефедов о соответствующей процедуре. – Мы все исполнили и отчет отправили, но в тот же час в ЦБ принималось решение о вводе временной администрации". Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о наличии забалансовых вкладов в банке и выводе активов из него. "Кто за это ответит?" – возмутился он, отметив, что "Югра" досрочно перевела страховые выплаты вкладчикам банка, чем предписывает ФЗ №177, что, как считает банкир, было сделано, чтобы руководство и владельцы банка не смогли апеллировать к решению о вводе временной администрации.

Некоторые выступавшие, говоря о ЦБ, отмечали, что действия его чиновников чуть ли не подпадают под статью Уголовного кодекса (вплоть до того, что могут трактоваться как "преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления").

Подводя итоги обсуждения, Сергей Гришанов обратил внимание, что сотрудники ЦБ из-за особого статуса не подпадают под статью Уголовного кодекса за злоупотребление должностными полномочиями. Правда, отметил он, представители временной администрации банка "потенциально могут быть привлечены к ответственности". Подводя итоги обсуждения, участники круглого стола призвали повысить эффективность деятельности регулятора, устранив "белые пятна" в регулировании его деятельности.

Автор: Денис Попов19 марта 2018, 15:56

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