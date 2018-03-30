"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками

Решение руководства "Газпрома" включить в годовой отчет выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов вызвало неконтролируемый всплеск эмоций в "Нафтогазе". Российский концерн назвали котиками и, потирая руки, стали ждать денег.

Украинская компания в соцсетях хвастается, что стране хватит газа даже в том случае, если снег пролежит до лета. Как сообщает "Нафтогаз", запасов в подземных хранилищах – 7,8 миллиарда кубометров – достаточно, даже если снег пролежит до июня. Но признает, что тепла тоже хочется.

Наверное, именно это неудовлетворенное желание и привело к такой бурной реакции на новости от "Газпрома". Российский концерн отразил в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 миллиарда долларов, которые присудил Киеву Стокгольмский арбитраж.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража – это еще не факт, и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности – это международные стандарты финансовой отчетности", – написала компания в своем Twitter.

От котики наші. Можна скільки завгодно робити вигляд, що рішення Стокгольмського арбітражу це ще не факт і "будєм посмотрєть", але міжнародні стандарти фінансової звітності - це міжнародні стандарти фінансової звітності. pic.twitter.com/gkPp1Sc51G — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топлива на Запад. Представители российской компании заявили о несогласии с судебным решением.

Российский газовый гигант прекратил поставки голубого топлива в Незалежную. Украинским властям пришлось снизить норму потребления газа. С соответствующей просьбой президент Петр Порошенко лично обратился к гражданам. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути. Многие украинцы не вняли "настойчивым просьбам" главы государства.

