Киев сделал неожиданное предложение Москве

Украина предложила России заключить новый договор о дружбе. По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.

Заключенное в середине 1990-х годов российско-украинское соглашение о дружбе и сотрудничестве устарело. Надо подписать новый договор – на совершенно других основаниях.

"Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", – заявила замглавы украинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной радиостанции "Новое время".

Подписанный в 1997 году между Россией и Украиной договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве – основополагающий документ, регулирующий отношения двух стран. Он предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления", напоминает телеканал "360".

Соглашение действует десять лет и продлевается автоматически. Однако МИД Украины в середине марта подготовил предложения по денонсации договора с Россией, а также план выхода из структур СНГ. В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не собирается разрывать соглашение и даже намерен "требовать от российской стороны выполнения всех его положений".

Напомним, что 28 марта Украину покинули объявленные персонами нон грата сотрудники российского посольства. Так Киев решил продемонстрировать солидарность с Лондоном.

Ранее несколько государств Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке более 100 наших дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российский МИД предупредил, что недружественный шаг не останется без ответа, и пообещал устроить "партнерам" сюрприз.