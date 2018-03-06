Шиляев: временная администрация создала в "Югре" условия для отзыва лицензии
Дмитрий Шиляев убежден, что под видом расчистки банковского сектора от недобросовестных участников рынка, в отношении "Югры" были совершены противоправные действия по рейдерской схеме захвата органов управления и имущества банка. Банкир сказал, что речь идет о внесении заведомо невыполнимого предписания ЦБ в отношении банка.
"В нашем случае, речь шла о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов за 15 часов. Но этого было недостаточно для отзыва лицензии. Мы обвиняем временную администрацию в создании условий для отзыва лицензии", – заявил Шиляев в интервью изданию Pravda.ru.
По его словам, проведение бухгалтерских операций проведено с игнорированием письменных возражений главного бухгалтера, с ее принуждением под угрозами негативных последствий. Любой серьезный адвокат скажет, что здесь на лицо факт злоупотребления должностными полномочиями, уверен Шиляев.
Он также напомнил, что приказы о введении временной администрации и объявлении моратория на выплаты были изданы в нарушение установленных законом процедур. "Любой человек и даже высококлассный эксперт вам скажет, что все это невозможно выполнить за столько короткий срок", – отметил один из бывших руководителей "Югры".
Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.
Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.
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