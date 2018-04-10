Рубль валится вниз с бешеной скоростью
С начала сессии на Московской бирже доллар подорожал на два рубля, а европейская валюта – на три. Стоимость евро впервые с апреля 2016 года превысила 78 рублей, а "американец" пробил отметку 63 рубля впервые с декабря 2016 года. Аналитики отмечают, что отечественный фондовый рынок претерпел худший спад с 2014 года.
На фоне крушения национальной валюты в Москве 10 апреля открылся Биржевой форум. Выступая на нем, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отечественная макроэкономика и финансовые рынки выдержат новые санкции. А руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что российская экономика приспосабливается к новым условиям.
По ее словам, произошедшие в прошлую пятницу события (введение новых санкций. – Прим. ред.) вызвали совершенно естественную коррекцию рынков. "Как в таких случаях бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность", – сказала Набиуллина.
В свою очередь глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил уверенность, что рынок со временем вернется к стабильности. Такого же мнения придерживаются эксперты. По словам независимого политического эксперта Антона Шабанова, падение рубля будет длиться недолго, рынок восстановится после шока.
Напомним, курс рубля в понедельник, 9 апреля, снизился до минимумов 2016 года. Во время торгов на Московской бирже курс европейской валюты повышался до 72,82 рубля. "Американец" вырос до 59,10 рубля. Падают и фондовые биржи. Сильнее всех упали акции компании "РУСАЛ" миллиардера Олега Дерипаски.
В прошлую пятницу США расширили антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России.
Также под санкции попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. В случае обнаружения их активов в США они будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с этими организациями.
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