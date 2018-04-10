Кремль выступил с важным заявлением после обвала рубля
"Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит в режиме онлайн", – сказал представитель главы государства. По его словам, Владимир Путин почти каждый день проводит встречи, так или иначе связанные с экономической повесткой.
Песков признал, что негативные тенденции на бирже действительно присутствуют. Однако призвал не паниковать, поскольку зачастую в таких случаях происходит коррекция. Падение рубля, пояснил он, вызвано экономической конъюнктурой и "эмоциональными последствиями".
Напомним, в ходе утренних торгов на Московской бирже курс евро превысил 78 рублей, американская валюта пробила отметку 63 рубля впервые с конца 2016 года. По словам экспертов, российский фондовый рынок пережил худший спад за последние несколько лет. Накануне доллар вырос до 59 рублей, евро – до 72. Падали и акции крупных российских компаний. Наибольшее снижение пережили котировки РУСАЛа миллиардера Олега Дерипаски.
Лихорадку на российских фондовых биржах вызвали очередные американские санкции, которые были введены в минувшую пятницу. Вашингтон включил в перечень 38 физических и юридических лиц – крупнейших представителей отечественного бизнеса и их компаний.
Кроме того, под экономические ограничения попали 17 государственных служащих и госкорпораций, а также две госструктуры. Гражданам США запрещено поддерживать с фигурантами перечня любые деловые отношения, а их активы в случае обнаружения таковых на территории Соединенных Штатов будут заморожены.
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