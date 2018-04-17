Кремль ударил Трампа по самому больному

Российские вложения в американские ценные бумаги сократились в январе более чем на 3 миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по инвестициям в облигации правительства США.

Первое место по инвестициям в американские активы занимает Китай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировала в облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314 миллиардов.

Россия сокращает объем вложений в ценные бумаги американского правительства. В январе эта сумма составляла 96,9 миллиарда, в феврале снизилась до 93,8 миллиарда, передает телеканал "360" со ссылкой на данные Минфина США.

Как пишет Life.ru, владельцами американских гособлигациий становятся иностранные компании, фонды, частные инвесторы и физические лица. Торговля ими позволяет правительству США находить финансы на государственные расходы в условиях бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке – хотя и не самыми прибыльными.

#ГосДолг_США превысил 21 триллион $. Месяц назад он был 20,7 трлн $. Плюс 300 миллиардов $ только за месяц. Это больше ВВП Пакистана — имеющей ядерное оружие страны с 210-миллионным населением. Ждём 22 трлн к июлю—сентябрю и 22,5 к декабрю. #NationalDebtUS #USgovDebt #ГосдолгСША — Cyberdemon (@Der_Cyberdemon) 17 марта 2018 г.

В 2017 году Россия постояно наращивала вложения в казначейские бумаги США. Страна вошла в топ-8 крупнейших покупателей американских гособлигаций, оказавшись на 15-м месте среди крупнейших держателей. Банк России приобрел за год US Treasuries на 16,1 миллиарда долларов. К 1 января 2018-го российский портфель государственных облигаций США достиг 23% от общего объема золотовалютных резервов России и равнялся 102,2 миллиарда долларов.





