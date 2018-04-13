США получат по заслугам за антироссийские санкции

Пакет ответных мер в отношении США и их европейских сателлитов, обсуждаемый депутатами Госдумы, нанесет ощутимый удар по американской экономике. Эксперты оценили парламентскую инициативу, в которой правительству дается полный карт-бланш для ответа Вашингтону на новый пакет антироссийских санкций.

Ответные меры России на санкции США ориентированы на поддержку российских товаропроизводителей. Член экспертного совета Института социально-экономических и политических Алексей Зудин выразил уверенность, что законодатели хорошо продумали законопроект в части его влияния на российскую экономику. Он напомнил, что вопрос о комфорте российских потребителей поднимался и до этого, когда Россия вводила первый пакет ограничительных мер в отношении США.

"Контрсанкции послужили реальным и серьезным стимулом для развития российской экономики. Известно также, что у нас есть проблемы, нам необходимо развивать дальше свою фармацевтическую промышленность. Новые меры, как и в прошлый раз, ориентированы на поддержку отечественного товаропроизводителя", – заявил Зудин в интервью РИА Новости.

Он также обратил внимание на то, что первоочередным приоритетом законодателей был принцип зеркальности, когда серьезный ответ с российской стороны был просто необходим.

Аналогичной позиции придерживается и президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Он отметил, что для развития экономики России, необходимо защитить внутренний рынок. Политолог уточнил, что делать это нужно не одномоментно. При этом он выразил уверенность в том, что альтернатива американским товарам есть уже сейчас.





Ремизов отметил, что Россия могла принять более масштабные меры, которые нанесли бы более серьезный удар по американскому рынку и заложить фундамент для более продуктивного развития нашей экономики. В качестве примера он назвал эвакуацию российских финансовых активов из американских ценных бумаг.

Можно предусмотреть большое количество ограничений и изъятий, которые не только нам не нанесут никакого вреда, а будут полезны для экономики России.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию "Политаналитика" обратил внимание на то, что степень продуктивности контрсанкций зависит от их исполнения.

"Оно должно быть спокойным, методичным и очень болезненным для США. Россия оставила за собой возможность вводить протекционистские меры, нанося прямой ущерб американским покупателям", – сказал Мухин.





Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik назвал действия Москвы полностью обоснованными. "В последнее время Россия столкнулась с серьезным давлением со стороны условного Запада. Защищая свой суверенитет, свою территориальную целостность, защищая свою репутацию, свой имидж, мы вправе принимать какие-то меры", – сказал эксперт и предположил, какие ответные меры могла бы ввести Россия на действия США.

"Давно назрел вопрос резко уменьшить космическое сотрудничество с США. Потому что в идеале – это замечательная вещь, это научные исследования на глобальном уровне. Но для США космос – это, прежде всего, сфера военного воздействия", – считает политолог.

Сферу космического сотрудничества назвал как одну из приоритетных для ответных мер политолог Александр Асафов. "Я думаю, что создать проблемы американцам мы можем, так как чувствительных направлений у них много – космос, авиация, поставка титана и других различных редкоземельных металлов. Более того, мы можем это сделать так, что эти ограничения не отразятся на нашей экономике, а где-то даже дадут преференции либо нашей промышленности, либо нашим более политически лояльным торговым партнерам", – отметил эксперт.





Ранее сегодня, 13 апреля представители четырех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах России на действия США и дружественных с ними стран. Так, в частности, предлагается ввести запрет на ввоз в нашу страну американской сельхозпродукции, лекарств, алкоголя и табака.

Документ планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций. После чего он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Сам проект закона об ответных мерах не вводит никаких санкций, он лишь предоставляет правительству полномочия по введению мер экономического и политического характера.





Мало того, возможные запреты коснутся исключительно поставок в промышленных масштабах. Россиянам по-прежнему можно будет ввозить для личного пользования или употребления все товары, на которые распространятся ограничения.

Напомним, 6 апреля Минфин США обнародовал список из 38 российских физических и юридических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В этот раз ограничения введены в отношении известных бизнесменов и госуправленцев, а также против контролируемых ими компаний. Активы фигурантов очередного санкционного списка на территории США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать с ними деловые контакты.



