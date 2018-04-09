США утопили миллиардера Дерипаску

Российский производитель алюминия, компания "РУСАЛ" бизнесмена Олега Дерипаски предупредила о возможности дефолтов по долговым обязательствам. После этого акции компании в Гонконге подешевели вдвое.

В данный момент представители компании оценивают, насколько отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы. Отмечается, что РУСАЛ продолжает уделять особое внимание своему бизнесу и клиентам по всему миру, передает Russia Today.

До этого представители компании заявили, что включение в санкционный список может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов, после чего акции производителя упали на 48,2%. С момента введения санкций РУСАЛ подешевел на бирже вдвое – до 4,8 миллиарда долларов. Чистый долг компании на конец прошлого года составлял 7,6 миллиарда. Теперь кредитоваться в европейских банках РУСАЛ формально может, но в реальности это станет намного труднее, а условия ухудшатся.

Позже экономист Сергей Хестанов назвал заявление РУСАЛа о дефолте формальностью, передает НСН. "Любые риски, в том числе риски дефолта могут реализоваться, а могут не реализоваться. Поэтому, скорее всего, по мере того, как процедура применения этих санкционных ограничений станет понятнее, можно будет объективно оценить, насколько эти риски велики. Пока же компания достаточно формально уведомила о том, что эти риски по отношению к ее долговым бумагам соответственно проявились", – пояснил эксперт.

Авторитетное издание Forbes констатирует, что состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными.

"События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами", – рассказал Дерипаска. Уточняется, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, которые попали под ограничительные меры.

Напомним, США внесли ряд российских бизнесменов и депутатов в санкционный список. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении нескольких компаний и силовиков.