Госдума уточнит правила расчета налога на имущество

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, в котором уточняются параметры расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые поправки направлены на реализацию послания президента Федеральному собранию.



Как отметил председатель нижней палаты, российский президент "четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную". По словам Володина, вопросы, на которые обратил внимание Владимир Путин, подробно обсуждались с региональными депутатами в конце апреля: "Подготовленный законопроект – результат нашей совместной работы".



Вячеслав Володин рассказал, что на сегодняшний день налог исчисляется по кадастровой стоимости с учетом временного коэффициента, который предусматривает его постепенное повышение. Оно будет происходить в течение пяти лет, ежегодно увеличивая коэффициент на 20 % (с 0,2 до 1).

"Сегодня в 28 субъектах Федерации применяется коэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 – 0,4, в 15 – 0,2, – сообщил спикер нижней палаты. – А в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора".

"Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости".

Внесенные поправки предлагают отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, оставив для него максимальный показатель 0,6. При этом, в 36 регионах, где налог за прошлый год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, в 2018-м он не изменится, а потом может быть доведен максиму до уровня 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40 %, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", – подчеркнул Володин.

Что касается регионов, в которых налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,6, законопроект предполагает ограничение ежегодного роста платежа не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. "Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", – пояснил председатель Госдумы.





Отдельно оговаривается, что перерасчет в сторону увеличения сумм, ранее уплаченных в соответствии с полученными уведомлениями, не допускается. Это касается налога на имущество физических лиц и земельного.

Законодатели обратили внимание и на ситуацию, когда налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая позже была оспорена. Согласно законопроекту, в этом случае измененная кадастровая стоимость должна применяться не с момента подачи заявления об оспаривании (так происходит сейчас), а с даты начала применения ошибочного показателя.

"То есть, в пользу гражданину закону придается обратная сила", – заявил председатель нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект разрешает ряд неурегулированных Налоговым кодексом вопросов. Поправки, в частности, предлагают выделить детей-инвалидов в отдельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество. Также документ уравнивает статус собственников жилья и частей жилых помещений, а также гаражей и машиномест вне зависимости от их расположения. По мнению Вячеслава Володина, эти меры окажут реальную поддержку гражданам и восстановят справедливость.

Авторы проекта закона не забыли и о том, что предлагаемые меры могут привести к выпадению доходов у регионов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к поправкам, речь идет о возможном недополучении бюджетами субъектов около шести миллиардов рублей. "Поэтому при работе над федеральным бюджетом мы должны будем предусмотреть компенсацию регионам этих выпадающих доходов", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.





Внесенный в Госдуму документ был разработан группой парламентариев. В числе авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев, а также главы думских комитетов по бюджету и налогам; государственному строительству и законодательству; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Макаров, Павел Крашенинников и Николай Николаев соответственно.