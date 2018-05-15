Госдума уточнит правила расчета налога на имущество

Путин открыл Крымский мост Итоги "Евровидения" Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Вторник 15 мая
Лента новостей
17:05
Новая Lada переплюнула по цене иномарки
17:03
Фадеев забыл о жене в объятьях Наргиз и Серябкиной
17:02
Ценители искусства соберутся на масштабном форуме в Москве
16:18
Главные мифы об алкоголизме
16:18
Охранники Путина утерли нос израильтянам
16:13
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке
15:39
США испытали устаревший на полвека аналог российского оружия
15:19
5 любимых курортов знаменитостей
15:04
У олимпийского чемпиона произошло кровоизлияние в мозг
14:55
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом
14:54
"Поехали!" – Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
14:42
Онколог дал Медведеву советы по лечению рака
14:42
"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни
14:36
Кофе вызывает страшные последствия
14:17
Частый секс признан смертельно опасным
14:16
Известный музыкант умер в возрасте 69 лет
14:00
Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
13:57
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
13:54
В Подмосковье из-за пожара встали поезда
13:48
Как Запад отвечает на американские санкции
13:41
"Жаль, нет Жанны": Шепелев взволновал россиянок умением ублажать
13:34
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
13:24
Под Москвой на пятилетнего мальчика упала бетонная плита
13:21
Гениальные фотографы показали реалии современного мира
13:18
Победительница "Евровидения" бросила Галкина из-за сладких геев
13:02
Кто "назначил" Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса"
13:01
Новое лекарство от рака рекордно продлило жизнь больным
12:56
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
12:51
XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге
12:50
Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции
12:43
Успенская умоляет беглую дочь вернуться
12:30
В Петербурге из окна школы выпал мальчик
12:27
Криптовалюты начали неделю в позитивном настроении
12:21
В Москве зверски убили красавицу-студентку
12:04
Таинственно исчезнувший малайзийский Boeing похитил и разбил пилот
12:03
Началова сильно сдала после пьяного скандала
11:48
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
11:43
Модель показала "стыдное место" на красной дорожке
11:42
Суд отменил решение о блокировке Telegram
11:30
Известный композитор поплатился за нападение на Валерию
11:06
Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
11:04
15-летний москвич погиб на крыше электрички
11:02
Умер муж Ирины Аллегровой
11:00
Джоли странно отреагировала на беременность Энистон
10:39
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
10:38
Захватывающая охота китов-убийц попала на видео
10:33
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов
10:24
Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии
10:16
Британские ученые доказали пользу алкоголя
10:06
Какие автомобили в России угоняют чаще всего
10:01
Ученые впервые пересадили память
09:33
Украинскую чиновницу уволили за песню Захаровой на 9 Мая
09:32
Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри
09:12
Навка показала огромный живот в Каннах
09:02
Украине угрожает новая опасность
09:00
Севастополь внезапно "вернули" Украине
08:41
"Тебя Бузова укусила?": Полина Гагарина взбесила похабными снимками
08:37
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
08:31
Меланья Трамп перенесла серьезную операцию из-за опухоли
08:23
При пожаре на юго-востоке Москвы погиб инвалид-колясочник
21:56
Скупердяя Тарасова отругали за жену в лохмотьях
21:51
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
21:47
Умерла звезда фильмов о Супермене
21:29
Вдова раскрыла тайну болезни заклятого врага Кобзона
21:27
Как Запад использует предателей России в политических целях
21:03
Рогозину нашли новую должность
20:56
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
20:37
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
20:17
Дана Борисова намекнула на вторую беременность
19:49
Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
19:43
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ
19:34
На подмосковном пляже девушка переехала двух отдыхающих
19:17
Госдума подготовила ответ на американские санкции
18:57
"Все тайное становится явным": бывшая любовница о синяках от драчуна Кержакова
18:50
Главу МАГАТЭ впечатлили прорывные технологии на выставке "Росатома"
18:31
В московском метро произошел сбой
18:29
Почему Яковлев из "Иванушек" лишил жену роскошного наследства
18:14
Порошенко с протянутой рукой унизили
18:01
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
17:57
47-летняя актриса прилюдно завалила Корчевникова
17:31
Глава ФАС Артемьев оценил работу с Шуваловым
17:23
США отработали на Путине дерзкое нападение на Россию
17:18
На юго-востоке Москвы нашли труп младенца
17:15
Лаврову и Шойгу вынесли вердикт
17:09
Топ-5 мужских продуктов
17:02
Как "Единая Россия" готовится к электронным праймериз
17:00
Падшего Кержакова взгрели после разрыва с красавицей-женой
16:45
Федорова раскрыла пять секретов красоты
16:26
Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом
16:18
У Серебрянникова отнимается нога
16:07
Московский таксист об "интимной" поездке с певицей Жуковой
15:57
Россияне собирают мелочь для лечения тяжелобольных
15:55
"Какие-то выродки": Певцов вытер ноги об участников "Евровидения"
15:53
Запад нашел способ сорвать ЧМ-2018 в России
15:51
Михаил Гуцериев превратит сцену Кремля в свой письменный стол
15:38
К чему снится квартира
15:33
Белое вино вызывает рак
15:23
Сорвал большой куш: счастливчик выиграл в лотерею дважды за неделю
15:13
На ТПУ "Рязанская" появится подземный вокзал
15:09
Роды у 46-летней Кудрявцевой совпали с появлением на свет внука
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Вдова Марьянова оказалась сестрой Цымбалюк-Романовской
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Соседов плюнул в Самойлову за позорное выступление на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
Экономика

Госдума уточнит правила расчета налога на имущество

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В нижнюю палату парламента поступил законопроект, в котором уточняются параметры расчета налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые поправки направлены на реализацию послания президента Федеральному собранию. 
прочитано 416 раз

Как отметил председатель нижней палаты, российский президент "четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную". По словам Володина, вопросы, на которые обратил внимание Владимир Путин, подробно обсуждались с региональными депутатами в конце апреля: "Подготовленный законопроект – результат нашей совместной работы".

ПО ТЕМЕ

Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции

Введение ответственности за исполнение санкций США усилит российские компании

Володин призвал Минздрав заняться развитием рынка лекарств

Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин рассказал, что на сегодняшний день налог исчисляется по кадастровой стоимости с учетом временного коэффициента, который предусматривает его постепенное повышение. Оно будет происходить в течение пяти лет, ежегодно увеличивая коэффициент на 20 % (с 0,2 до 1).

"Сегодня в 28 субъектах Федерации применяется коэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 – 0,4, в 15 – 0,2, – сообщил спикер нижней палаты. – А в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора".

"Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости".

Внесенные поправки предлагают отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, оставив для него максимальный показатель 0,6. При этом, в 36 регионах, где налог за прошлый год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, в 2018-м он не изменится, а потом может быть доведен максиму до уровня 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40 %, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", – подчеркнул Володин.

Что касается регионов, в которых налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,6, законопроект предполагает ограничение ежегодного роста платежа не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. "Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", – пояснил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Отдельно оговаривается, что перерасчет в сторону увеличения сумм, ранее уплаченных в соответствии с полученными уведомлениями, не допускается. Это касается налога на имущество физических лиц и земельного.

Законодатели обратили внимание и на ситуацию, когда налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая позже была оспорена. Согласно законопроекту, в этом случае измененная кадастровая стоимость должна применяться не с момента подачи заявления об оспаривании (так происходит сейчас), а с даты начала применения ошибочного показателя.

"То есть, в пользу гражданину закону придается обратная сила", – заявил председатель нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект разрешает ряд неурегулированных Налоговым кодексом вопросов. Поправки, в частности, предлагают выделить детей-инвалидов в отдельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество. Также документ уравнивает статус собственников жилья и частей жилых помещений, а также гаражей и машиномест вне зависимости от их расположения. По мнению Вячеслава Володина, эти меры окажут реальную поддержку гражданам и восстановят справедливость.

Авторы проекта закона не забыли и о том, что предлагаемые меры могут привести к выпадению доходов у регионов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к поправкам, речь идет о возможном недополучении бюджетами субъектов около шести миллиардов рублей. "Поэтому при работе над федеральным бюджетом мы должны будем предусмотреть компенсацию регионам этих выпадающих доходов", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Александр Жуков, Андрей Исаев и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Внесенный в Госдуму документ был разработан группой парламентариев. В числе авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев, а также главы думских комитетов по бюджету и налогам; государственному строительству и законодательству; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Макаров, Павел Крашенинников и Николай Николаев соответственно.

Автор: Дмитрий Куклин15 мая 2018, 16:03

комментарии

Политика

Как Запад отвечает на американские санкции
Киселев выдвинул Украине жесткий ультиматум
Борьба с раком обойдется Путину в 1,33 триллиона рублей
Порошенко с протянутой рукой унизили

Шоу-бизнес

Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея
Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Проишествия

Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Шоу-бизнес

Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной

Бывшая возлюбленная призвала к ответу сына телеведущей
Шоу-бизнес

"Тебя Бузова укусила?": Полина Гагарина взбесила похабными снимками

Исполнительница шокировала поклонников откровенными фото
Шоу-бизнес

Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Как сейчас живет Анастасия Дашко
Шоу-бизнес

Фадеев забыл о жене в объятьях Наргиз и Серябкиной

Поклонников удивило сообщение продюсера

Гороскоп

Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"
Совет на выходные

Фоторепортажи

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова
Пышная Барби из Израиля взорвала "Евровидение"
Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

Спорт

Фетисов раскрыл российского покровителя предателя Родченкова
Беглянка Медведева ответила на нелепые выдумки Тутберидзе
"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Россияне проехались катком по словацким хоккеистам на ЧМ

Регионы

Безумные регионы: житель Тюмени при смерти после сеанса маникюра
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru