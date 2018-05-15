Госдума уточнит правила расчета налога на имущество
Как отметил председатель нижней палаты, российский президент
"четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан,
а кадастровая стоимость не может превышать рыночную". По словам Володина, вопросы,
на которые обратил внимание Владимир Путин, подробно обсуждались с
региональными депутатами в конце апреля: "Подготовленный законопроект –
результат нашей совместной работы".
Вячеслав Володин рассказал, что на сегодняшний день налог исчисляется по кадастровой стоимости с учетом временного коэффициента, который предусматривает его постепенное повышение. Оно будет происходить в течение пяти лет, ежегодно увеличивая коэффициент на 20 % (с 0,2 до 1).
"Сегодня в 28 субъектах Федерации применяется коэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 – 0,4, в 15 – 0,2, – сообщил спикер нижней палаты. – А в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора".
"Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости".
Внесенные поправки предлагают отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, оставив для него максимальный показатель 0,6. При этом, в 36 регионах, где налог за прошлый год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, в 2018-м он не изменится, а потом может быть доведен максиму до уровня 0,6. "Таким образом, те оставшиеся 40 %, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", – подчеркнул Володин.
Что касается регионов, в которых налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,6, законопроект предполагает ограничение ежегодного роста платежа не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. "Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", – пояснил председатель Госдумы.
Отдельно оговаривается, что перерасчет в сторону увеличения сумм, ранее уплаченных в соответствии с полученными уведомлениями, не допускается. Это касается налога на имущество физических лиц и земельного.
Законодатели обратили внимание и на ситуацию, когда налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая позже была оспорена. Согласно законопроекту, в этом случае измененная кадастровая стоимость должна применяться не с момента подачи заявления об оспаривании (так происходит сейчас), а с даты начала применения ошибочного показателя.
"То есть, в пользу гражданину закону придается обратная сила", – заявил председатель нижней палаты парламента.
Кроме того, законопроект разрешает ряд неурегулированных Налоговым кодексом вопросов. Поправки, в частности, предлагают выделить детей-инвалидов в отдельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество. Также документ уравнивает статус собственников жилья и частей жилых помещений, а также гаражей и машиномест вне зависимости от их расположения. По мнению Вячеслава Володина, эти меры окажут реальную поддержку гражданам и восстановят справедливость.
Авторы проекта закона не забыли и о том, что предлагаемые меры могут привести к выпадению доходов у регионов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к поправкам, речь идет о возможном недополучении бюджетами субъектов около шести миллиардов рублей. "Поэтому при работе над федеральным бюджетом мы должны будем предусмотреть компенсацию регионам этих выпадающих доходов", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Внесенный в Госдуму документ был разработан группой парламентариев. В числе авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и его первый зам Андрей Исаев, а также главы думских комитетов по бюджету и налогам; государственному строительству и законодательству; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Макаров, Павел Крашенинников и Николай Николаев соответственно.
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