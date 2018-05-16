Медведев определил места для российских офшоров

Территории с особым правовым режимом появятся на острове Русский и в Калининградской области. Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, в этих зонах будет действовать и особая система налогообложения

Территории опережающего развития с особым правовым режимом в России уже есть, и их довольно много. Это, к примеру, Свободный порт Владивосток. Теперь же правительство намерено создать районы с особым статусом и налоговым режимом. Для этой цели выбраны остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области.

Сообщения о том, что в кабмине обдумывают возможность создания территорий со специальным режимом и признаками офшора появились еще в апреле. По замыслу инициаторов идеи, это должно помочь компаниям, попавшим под западные санкции.

В подготовленном Минэкономразвития законопроекте поясняется, что статус резидента таких зон переводит компанию под особое корпоративное и налоговое законодательство. Более того, резиденты этих территорий не будут считаться валютными резидентами России – то есть, они смогут совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону репатриации выручки.

Как вы думаете, где это? В США или в России?

настоящий #офшор... pic.twitter.com/I90uOM7hEc — Will Stevens (@WBStevens) 5 апреля 2016 г.

Надо отметить, что эта идея совсем не понравилась Центробанку. Там уверены, что такая схема будет использоваться для вывода капитала из страны.

В своем выступлении на VIII Петербургском международном юридическом форуме Медведев о работе над законопроектами, касающимися "цифровых денег". По словам премьера, законодатели разрабатывают понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" - вместо "криптовалюты" и "токена". Новые законы помешают выводу активов в нерегулируемую приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.