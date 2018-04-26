Россия в опасности: Лондон решил раскрыть имена прячущихся проказников

Группа парламентариев из оппозиционных партий Великобритании намерена предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов. Владельцев "грязных" денег, в том числе из нашей страны, хотят вывести на чистую воду.

Авторы инициативы считают, что нажившие сомнительным путем состояние предприниматели попросту отмывают деньги, и это способствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе в России. Закон готовы поддержать 20 членов Консервативной партии Великобритании. Это может позволить справиться с противодействием правительства.

До сих пор британские территории сопротивлялись попыткам Лондона радикально повысить прозрачность отношений собственности, сообщает The Times. Так, заморские территории не сделали общедоступной (в отличие от той же Великобритании) информацию о владельцах зарегистрированных ими юридических лиц.

Британские Виргинские острова (BVI) входят в тройку наиболее популярных у российских предпринимателей. Их обвиняют в том, что они нажили свои доходы не совсем легальным путем, поэтому и скрывают их в офшорах.

Бизнесменов уже не раз предупреждали о том, что пора выводить деньги. Однако, судя по всему, они решили, как маленькие проказники, проскочить на авось. Якобы пригрозят, но не тронут.

И вот тучи над их головами стали сгущаться. Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские власти в связи с делом Скрипаля выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения на территории страны.