Турчак: Совет по развитию цифровой экономики поможет регионам

Совет по развитию цифровой экономики, созданный при верхней палате парламента, займется экспертной поддержкой законотворческой деятельности сенаторов в этой сфере. Об этом сообщил зампред Совфеда, председатель Совета, секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. По его словам, созданный совещательный орган также поможет разработке соответствующих программ на региональном уровне.



По словам Андрея Турчака, задача Совета – стать профессиональной площадкой, на которой будет обсуждаться законодательная база для цифровой экономики. "Включаться в работу нужно на ранней стадии формирования концепций законопроектов", – заявил он, призвав избегать излишней зарегулированности и не пытаться все "зашить" в один документ, ввиду того, что скорость его принятия меньше скорости изменений потребностей рынка.



Как подчеркнул Андрей Турчак, Совет – это не какой-то бюрократический орган, а экспертная площадка для сбора и обобщения идей с последующей выработкой конкретных решений. По его словам, чтобы обеспечить прорыв, о котором Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию, к развитию цифровой экономики "должны подключиться все". Для этого, заметил секретарь генсовета "Единой России", требуется понимание того, что данная область – это не только IT, но и качественно новая медицина, образование, города для комфортной жизни, цифровые госуслуги, экономика, нацеленная на лучших специалистов, экономическая и национальная безопасность.

К настоящему времени известно, что в своей работе Совет будет уделять повышенное внимание нескольким направлениям: "Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах Федерации", "Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и "Цифровизация государственного управления".

Свои заседания Совет по развитию цифровой экономики будет проводить, в основном, в регионах, на производственных площадках. Благодаря этому в дискуссиях смогут принимать участие больше региональных экспертов, а местные предприниматели и представители региональных властей получат возможность увидеть и перенять лучшие практики для дальнейшего использования их в своей работе.





Андрей Турчак также рассказал, что Совет разработает методику учета затрат регионов на развитие цифровой экономики. Этот вопрос, напомнил он, поднимался в апреле, и президент Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность включения затрат регионов на развитие цифровой экономики в состав затрат, учитываемых при определении размера дотаций. "Учитывая, что Совет Федерации – это палата регионов, считаю необходимым привлечь наш Совет к участию в разработке методики учета таких затрат при формировании "модельных бюджетов" и расчете размера дотаций, – подчеркнул законодатель. – Это создаст реальную основу для участия регионов в развитии цифровой экономики".

Турчак обратил внимание представителей регионов на тот момент, что одной из выгод цифровизации является повышение эффективности госрасходов. И при умелом использовании этого инструмента у субъектов Федерации появятся дополнительные финансы на развитие. "Заказчиками цифровизации должны стать не айтишники, а генеральные директора предприятий, отраслевые объединения и регуляторы отрасли, – уверен глава Совета. – Все они должны знать о реальном экономическом эффекте, который уже сегодня получают многие компании, и инвестировать в цифровизацию производства".





Согласно статистике, объем частных инвестиций в цифровизацию в России составляет лишь около 2,2% ВВП. При этом, в Соединенных Штатах аналогичный показатель составляет 5%, в странах Западной Европы – приближается к 4%. Чтобы Россия имела цифровой суверенитет и устойчивое развития экономики, необходима поддержка и развитие отечественных производителей инфраструктурных решений, платформ и технологий, необходимых для цифровизации, уверен Андрей Турчак,

"Нужно сосредоточиться на развитии и продвижении конкурентоспособных отечественных разработок, а не на приобретении готовых иностранных продуктов или зарубежного оборудования", – сказал он.

Вице-спикер верхней палаты парламента считает, что нашей стране следует расширять рынки сбыта, что позволит отечественным производителям стать еще более конкурентоспособными в плане цены. "Это сложный путь, но только так можно создать прочный фундамент цифровой экономики на будущее", – заключил он.

Напомним, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан в апреле 2018 года. В его состав включены члены верхней палаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов, научные деятели, представители профессиональных объединений, госкомпаний, предприниматели. Первое заседание совещательного органа под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака состоялось 1 августа в Калининградской области.