Турчак: Совет по развитию цифровой экономики поможет регионам
По словам Андрея Турчака, задача Совета – стать профессиональной
площадкой, на которой будет обсуждаться законодательная база для цифровой
экономики. "Включаться в работу нужно на ранней стадии формирования
концепций законопроектов", – заявил он, призвав избегать излишней
зарегулированности и не пытаться все "зашить" в один документ, ввиду того, что
скорость его принятия меньше скорости изменений потребностей рынка.
Как подчеркнул Андрей Турчак, Совет – это не какой-то бюрократический орган, а экспертная площадка для сбора и обобщения идей с последующей выработкой конкретных решений. По его словам, чтобы обеспечить прорыв, о котором Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию, к развитию цифровой экономики "должны подключиться все". Для этого, заметил секретарь генсовета "Единой России", требуется понимание того, что данная область – это не только IT, но и качественно новая медицина, образование, города для комфортной жизни, цифровые госуслуги, экономика, нацеленная на лучших специалистов, экономическая и национальная безопасность.
К настоящему времени известно, что в своей работе Совет будет уделять повышенное внимание нескольким направлениям: "Обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах Федерации", "Повышение конкурентоспособности российских технологий и обеспечение цифрового суверенитета", "Развитие человеческого капитала цифровой экономики" и "Цифровизация государственного управления".
Свои заседания Совет по развитию цифровой экономики будет проводить, в основном, в регионах, на производственных площадках. Благодаря этому в дискуссиях смогут принимать участие больше региональных экспертов, а местные предприниматели и представители региональных властей получат возможность увидеть и перенять лучшие практики для дальнейшего использования их в своей работе.
Андрей Турчак также рассказал, что Совет разработает методику учета затрат регионов на развитие цифровой экономики. Этот вопрос, напомнил он, поднимался в апреле, и президент Владимир Путин распорядился рассмотреть возможность включения затрат регионов на развитие цифровой экономики в состав затрат, учитываемых при определении размера дотаций. "Учитывая, что Совет Федерации – это палата регионов, считаю необходимым привлечь наш Совет к участию в разработке методики учета таких затрат при формировании "модельных бюджетов" и расчете размера дотаций, – подчеркнул законодатель. – Это создаст реальную основу для участия регионов в развитии цифровой экономики".
Турчак обратил внимание представителей регионов на тот момент, что одной из выгод цифровизации является повышение эффективности госрасходов. И при умелом использовании этого инструмента у субъектов Федерации появятся дополнительные финансы на развитие. "Заказчиками цифровизации должны стать не айтишники, а генеральные директора предприятий, отраслевые объединения и регуляторы отрасли, – уверен глава Совета. – Все они должны знать о реальном экономическом эффекте, который уже сегодня получают многие компании, и инвестировать в цифровизацию производства".
Согласно статистике, объем частных инвестиций в цифровизацию в России составляет лишь около 2,2% ВВП. При этом, в Соединенных Штатах аналогичный показатель составляет 5%, в странах Западной Европы – приближается к 4%. Чтобы Россия имела цифровой суверенитет и устойчивое развития экономики, необходима поддержка и развитие отечественных производителей инфраструктурных решений, платформ и технологий, необходимых для цифровизации, уверен Андрей Турчак,
"Нужно сосредоточиться на развитии и продвижении конкурентоспособных отечественных разработок, а не на приобретении готовых иностранных продуктов или зарубежного оборудования", – сказал он.
Вице-спикер верхней палаты парламента считает, что нашей стране следует расширять рынки сбыта, что позволит отечественным производителям стать еще более конкурентоспособными в плане цены. "Это сложный путь, но только так можно создать прочный фундамент цифровой экономики на будущее", – заключил он.
Напомним, Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан в апреле 2018 года. В его состав включены члены верхней палаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, руководители регионов, научные деятели, представители профессиональных объединений, госкомпаний, предприниматели. Первое заседание совещательного органа под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака состоялось 1 августа в Калининградской области.
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