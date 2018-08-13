На AliExpress стали массово блокировать россиян

Массовую блокировку учетных записей россиян начал онлайн-магазин AliExpress. Как отмечает его руководство – из-за чрезмерного числа споров.

Администрация интернет-магазина начала массовую проверку учетных записей после того, как наткнулась в Сети на интересные видеоинструкции. Их авторы на русском языке подробно объясняли, как обмануть продавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.

Дело в том, что в случае, если покупатель обнаруживает брак у товара, он может открыть на сайте спор, чтобы вопрос урегулировать. В итоге чаще всего деньги за покупку удается вернуть – полностью или частично. Этим и решили воспользоваться некоторые предприимчивые дельцы.

Теперь AliExpress массово блокирует подозрительные учетные записи – те, в которых слишком большое количество открытых споров по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то, скорее всего, учетная запись будет заблокирована, отмечает РИА Новости. Нарушители, вдобавок, вносятся в черный список, в итоге их блокируют по фамилии и имени и адресу проживания.

Напомним, что недавно на базе AliExpress начала продаваться крупная бытовая техника. Первые партнеры китайского маркетплейса предлагают большую часть товаров в диапазоне от 5 тысяч до 40 тысяч рублей.

Эксперты предположили, что появление нового игрока может способствовать росту онлайн-продаж по рынку крупной бытовой техники – сейчас они составляют около 20%. Отмечается, что покупателю важна не только цена, но и сопутствующие сервисы – к примеру, подключение, демонтаж и утилизация старой техники.