Запад хочет оставить Россию без денег

Санкционный маховик, запущенный четыре года назад, раскручивается с новой силой. За дело взялась экономическая мировая элита, решившая еще больше изолировать Россию от финансовых рынков. Все это делается в угоду американским политикам, но не в интересах самих банкиров и финансистов.

Самыми надежными банками в мире считаются швейцарские. Они всегда были независимыми и хранить деньги в них можно было не опасаясь за то, что с ними что-то случится. Но диктуемые из-за океана новые правила игры внесли коррективы в незыблемые стандарты.

Накануне появились сообщения, что крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы в размере пяти миллиардов долларов. Что это за деньги и кому конкретно они принадлежат, неизвестно.

Сегодня банк поспешил выступить с довольно туманным объяснением, что, дескать пять миллиардов вовсе не заморожены. У них просто изменился статус: подпавшие под американские санкции счета россиян перешли из активов под управлением в активы на доверительном хранении.

Язык банковских клерков довольно сложная штука и понять простому обывателю, что означают эти формулировки, довольно сложно. Но ясно одно – пробный камушек в адрес Кремля брошен. Швейцарские банки все-таки легли под США и это означает, что хранить там деньги становится опасным занятием.

В самих Штатах тем временем тоже не сидят сложа руки. Там с начала этого года заморозили счета 215 граждан и организаций, связанных с Россией. Все они попали под санкции, а общая сумма заблокированных средств исчисляется миллиардами долларов.

В частности, известно, что пострадали счета банка "Россия" и СМП Банка на сумму около 640 миллионов и активы группы "Ренова" Виктора Вексельберга в размере двух миллиардов долларов.

В докладе американского Минфина утверждается, что из-за мощных финансовых санкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств.

Непонятно только, как без решения суда банки признали деньги российских граждан и корпораций незаконными. Впрочем, американцам не привыкать играть безо всяких правил.

Похоже, что на законы, по примеру Вашингтона, плюют и в Германии. Крупнейший немецкий игрок на финансовом рынке - Deutsche Bank – пригрозил разорвать отношения с правительством России.





Одно из отделений банка запросило у нашего кабмина дополнительные сведения для идентификации. Это считается стандартной процедурой, применяемой к клиентам. Но правительство на запрос не ответило и теперь банк теперь вправе разорвать отношения с Россией.

И тут снова появляется непонятный обывателю язык банкиров. Оказыватся, Deutsche Bank назвал российской правительство фирмой. В рамках практики KYC (кnow your customer – "знай своего клиента) он отправил в Москву письмо с просьбой предоставить "самую свежую информацию о вашей фирме".

Послание, отправленное в конце июня, почему-то дошло до правительства только 23 августа. И в этот же день банк предупредил о разрыве всех отношений. Странная история, не правда ли?





Между тем эксперты, комментируя последние действия международных финансовых и кредитных организаций в отношении России, говорят о том, что они наносят ущерб собственной репутации и бьют по американскому доллару.

Ведь известно, что все без исключения банки в мире зависят от операций в американской валюте. А заморозка российских или каких-либо других активов, по сути, выводит из обращения десятки и сотни миллиардов долларов.

Впрочем, России новые санкции уже не так страшны: на этой неделе правительство заявило, что начинает постепенный переход на расчеты в национальных валютах при совершении экспортно-импортных операций. Также Россия практически избавилась от вложений в американские ценные бумаги и нарастила золотой запас. А золото. как известно, считается самым надежным финансовым инструментом в мире.



