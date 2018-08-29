Путин приготовил сенсационные пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам высказал свои предложения по совершенствованию пенсионного законодательства. Помимо прочего, речь шла о возрасте выхода на пенсию.



Глава государства предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. "В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, – весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", – сказал Путин.

Кроме того, президент предложил на три года уменьшить стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию. Для женщин это 37 лет, а для мужчин – 42 года. Также глава государства предложил ввести повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.

Владимир Путин уверен, что выходить на пенсию раньше должны многодетные матери: у кого трое детей – на три года раньше, соответственно, те, у кого четверо детей – на четыре года.

При этом гражданам, которые по старому пенсионному законодательству должны отправиться на заслуженный отдых в ближайшие годы, президент предложил особую льготу. Ее суть заключается в праве оформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше возраста выхода на пенсию. К примеру, если гражданин должен был выйти на пенсию в январе 2020 года, то оформить выплаты сможет уже в июле 2019 года.

Помимо прочего, глава государства предложил установить административную или даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста и за отказ брать таких граждан на работу. Путин также предложил обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.

Кроме того, российский лидер уверен, что необходимо сохранить льготы для шахтеров, работников химпроизводств, работников горячих цехов, чернобыльцев и других категорий пенсионеров. Также Путин предложил сохранить все льготы для малочисленных народов Севера.

Напомним, законопроект об изменениях был принят Госдумой в первом чтении 19 июля. До конца сентября продолжается сбор поправок ко второму чтению нормативно-правового акта. Предложения, которые озвучил президент, будут учтены при доработке документа.