Названы причины обрушения курса рубля

Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки. Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных Вашингтоном.

Курсы валют подскочили вечером 8 августа. Доллар расчетами на четверг вырос сразу на 1,58 – до 65,07 рубля, евро – на 1,87 рубля, до 75,52 рубля. Добавил давления на российскую валюту и рынок нефти: цена на черное золото опустилась ниже 72 долларов.

Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер включает санкции против госдолга России и российских госбанков.

По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта "вернется на место" – 61-65 рублей или чуть выше. "Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга, потери для рубля будут незначительными – в пределах пяти-семи процентов", – уверен ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар. "Если реализуется самый негативный сценарий, рубль может дойти до 70-ти, падение составит порядка 15%", – считает директор аналитического департамента "Альпари"Александр Разуваев.

С учетом новой переменной (санкции США по делу С.Скрипаля) внимание смещается с диапазона 63.5-65 на 64-67 в USDRUB. С точки зрения рисков (риск-менеджмента) я бы был готов к спайку и 67-69 в моменте. #рубль — Константин Бочкарев (@AllMarkets) 9 августа 2018 г.

Первый этап американских ограничений включает запрет на экспорт продукции двойного назначения. А второй пакет вступит в силу через три месяца. Санкции могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта, передает РИА Новости.