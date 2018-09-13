Парламентарий считает ошибкой ЦБ отзыв лицензии у "Югры"

В Думе подвергли критике действия Центробанка. Депутаты обсуждали накануне, 12 сентября предложенный "Справедливой Россией" законопроект о передаче полномочий по определению ключевой ставки от регулятора к Национальному финансовому совету. Документ в итоге принят не был.

Депутат Валерий Гартунг, представляющий в Думе фракцию "Справедливая Россия", подверг жесткой критике действия Центробанка. Парламентарий указал на то, что депутаты должны взять на себя полномочия и ответственность за принятие решений Центробанка. Стратегию регулятора Гартунг считает ошибочной.

В качестве наглядного примера явных промахов Центробанка, он привел ситуацию с банком "Югра". "Почему взяли и приняли решение, отозвали лицензию у "Югры"? Более 50 тысяч человек остались без квартир, без денег, без всего", – заявил парламентарий.

Он также указал на то, что задавал вопрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной о признании ошибок руководства регулятора в принятии решений, и призывал к исправлению их, однако каких-либо внятных объяснений так и не получил.

"То есть получается, что они независимые, могут позволить себе ошибаться, а платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету. Но это же неправильно", – возмутился депутат.

Валерий Гартунг призвал Думу найти "вариант решения проблемы ответственности и независимости Центробанка, а не сидеть и смотреть как загибается экономика России, а граждане обивают пороги Госдумы и просят защиты".





В Союзе вкладчиков, общественной организации, созданный специально для защиты граждан, пострадавших от волны банкротств финансовых организаций, напомнили, что уже неоднократно указывали на вред бесконтрольного статуса Центробанка для экономики России. Это уже привело к почти триллионным убыткам бизнеса из-за расчистки банковского сектора. Кроме того, от банкротств финансовых организаций, инициированных регулятором, пострадали почти 300 тысяч вкладчиков-превышенцев.

"Если считать членов семей пострадавших вкладчиков, собственников и сотрудников разоренных в связи с действиями ЦБ предприятий, число жертв деятельности регулятора перевалит за три миллиона человек. Такой масштаб бедствия для экономики России требует вмешательства и подконтрольности действий Центробанка Госдуме и правительству", – заявили в организации.





Напомним, что ранее Союз вкладчиков России, выступил с инициативой подчинения Центробанка правительству. Перед Единым днем голосования 9 сентября общественная организация обратилась ко всем кандидатам с просьбой дать оценку деятельности регулятора и высказать свое отношение к ограничению его полномочий. На основе реакции политиков, Союз вкладчиков увидел серьезную поддержку и теперь намерен вынести вопрос о контроле над Центробанком на всероссийский референдум.