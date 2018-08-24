Вкладчики разоренных банков получили поддержку в регионах

Представители Союза вкладчиков в преддверии единого дня голосования выясняют намерения претендентов на высшие посты в субъектах Федерации относительно решения проблем "превышенцев" – вкладчиков банков, сумма депозитов которых превысила 1 400 000 рублей. Кроме того, активисты интересуются позицией кандидатов относительно деятельности Центробанка и проведения референдума для подчинения регулятора правительству России.



По словам главы Союза вкладчиков Николая Николаева, "превышенцы" требуют от кандидатов ответа на вопрос, как те собираются защищать их права. "Люди потеряли деньги, заработанные за десятки лет честным трудом", – заявил активист изданию Znak.com. Журналисты Ura.ru выяснили, что только в Тюменской области потери "превышенцев" превысили миллиард рублей.

В свою очередь изданию "Накануне.ру" удалось получить ответы от кандидатов на высшие избираемые посты. Большинство из них отмечают, что решить проблему вкладчиков на уровне субъекта Федерации очень сложно. Тем не менее претенденты рассматривают пожелания "превышенцев" в качестве наказов и обещают помочь.

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Артем Зайцев посетовал на недостаточную координацию правоохранительных и надзорных органов. По его словам, устранив разобщенность в действиях структур, можно решить проблемы 90% всех вкладчиков, а остальным 10% убытки может компенсировать государство.

В разрешении ситуации высказала заинтересованность и претендент на кресло губернатора Подмосковья Лилия Белова. По ее словам, необходим механизм управления, который позволит контролировать банковскую сферу на всех уровнях, в том числе относительно отзыва лицензии. "Если уж эти механизмы не работают, впору написать такие законы, которые будут предписывать людям не нести деньги в банки, а закапывать их в огороде", – заявила она.

Кандидат в главы Красноярского края Александр Лымпио раскритиковал действия Центробанка, фактически обвинив регулятор в непоследовательности. "Сначала он выдает банкам лицензию, а после у некоторых по тем или иным причинам отзывает.

Что мешало регулятору изначально контролировать тот или иной банк? Почему не ведется текущий аудит?" – задается вопросами политик.

Союз вкладчиков представляет интересы граждан и юрлиц, пострадавших после отзыва Банком России лицензий у кредитных учреждений. Как отмечают активисты, с 2013 года, то есть с начала политики "расчистки финсектора", лицензии были отобраны у 300 банков, пострадали более 247 тысяч физлиц. В банках, которые прекратили свою деятельность, у них осталась колоссальная сумма – 440 миллиардов рублей.