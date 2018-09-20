Володин назвал дату рассмотрения проекта нового федерального бюджета

Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении 24 октября. О сроках обсуждения главного финансового документа страны рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, парламентарии предварительно проработали вопрос, который будет обсуждаться на Совете Госдумы, о графике рассмотрения федеральных законов о бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы.



Володин уточнил, что планируется рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета, а также бюджета Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября. "Это будет заседание среду, не исключаем, если потребуется время, продления заседания, учитывая, что эти законопроекты требуют скрупулезного рассмотрения", – подчеркнул спикер.

Председатель нижней палаты озвучил также предварительные сроки рассмотрения этих документов во втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. И третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал он.

Володин отметил, что депутаты ждут до 1 октября поступления в нижнюю палату проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. В случае, если нормативно-правовой акт поступит на следующей неделе, отметил спикер, то парламентарии проведут дополнительное внеочередное заседание Совета Госдумы. "Возможно, это будет 1 октября", – уточнил законодатель.

Что касается отчетов об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год, то они будут рассмотрены на Охотном Ряду 26 сентября, проинформировал Володин. А об исполнении федерального бюджета – 27-го, конкретизировал председатель нижней палаты.

Напомним, для Госдумы социально-экономическая повестка является приоритетной в осенней сессии 2018 года. Как отметил глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров, перед депутатами стоит задача рассмотреть проекты трехлетнего федерального бюджета, а также всех внебюджетных фондов, прежде всего, Пенсионного. Парламентарий подчеркнул, что соответствующая работа активно ведется в профильном думском комитете, при этом все необходимые заключения – Счетной палаты, позиции профильных комитетов уже получены.