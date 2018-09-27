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Экономика

Как выбрать подходящий смартфон

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Моделей смартфонов на рынке огромное множество. Покупателю, тем более неискушенному, легко потеряться во всем этом многообразии. Dn.Ru подскажут, как сделать правильную покупку и при этом сэкономить деньги, используя промокоды.  
прочитано 469 раз

Необходимо понимать, что любое приобретение начинается с формирования бюджета. Иными словами, покупаем мы только те вещи, которые можем позволить себе по цене. Какие-то модели на рынке стоят несколько тысяч рублей, стоимость других может превышать сто тысяч. Как правило, дорогие модели наголову превосходят по характеристикам своих бюджетных собратьев.  

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 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Впрочем, не стоит бежать сломя голову и покупать самый дорогой гаджет, и тем более залезать ради этого в долги. Для начала подумайте, нужен ли вам этот товар.

Модели высокого ценового сегмента обладают улучшенной производительностью, экраном, корпусом и другими характеристиками. К примеру, в некоторые смартфоны встроены мощные многоядерные процессоры, позволяющие запускать новейшие игры. 

На "ура" любые, даже самые требовательные приложения пойдут на смартфонах Apple последних моделей – iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Купить их можно, к примеру, в интернет-магазине МТС, тем более что покупатель дает скидку по промокоду на смартфоны в размере до 50%. Кроме гаджетов Apple в интернет-магазине МТС можно найти более бюджетные бренды: Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Asus  

Навигация на сайте простая и удобная, разобраться в ней сможет любой интернет-пользователь. Как и у многих других онлайн-магазинов, торгующих электроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступен поиск по желаемым параметрам смартфона – цвет, диагональ экрана, объемы встроенной и оперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, емкость аккумулятора, количество SIM-карт и другое.   

Фото: pixabay.com

Впрочем, в игры играют далеко не все. И если такими вещами вы не увлекаетесь, то подумайте хорошенько: а действительно ли вам нужен дорогостоящий смартфон с процессором последней модели? Быть может, будет вполне достаточно бюджетной модели или "середнячка", который хорошо подойдет для интернет-серфинга, социальных сетей, основных программ и прочего "джентельменского набора". 

Тем не менее, любой покупатель стремится приобрести товар, максимально подходящий под соотношение цена-качество. Обращать внимание стоить на материал корпуса. В бюджетных смартфонах, как правило, используется пластик. Модели подороже сделаны из стекла и металла и, соответственно, выглядят посолиднее.  

К примеру, корпус смартфона от известного производителя Xiaomi Mi Mix 2S 6 со 128 гигабайтами памяти выполнен из керамики. Купить этот гаджет, а также многие другие модели на официальном сайте продавца mi-shop.com можно со скидкой 10% по промокоду.  

Продукция Xiaomi известна прекрасным сочетанием цены и качества, что делает ее очень популярной у массового пользователя. В официальном интернет-магазине представлены в том числе недорогие бюджетные модели, такие, как Redmi 4A Pro с 32 гигабайтами встроенной памяти. В общем, смартфон на свой вкус и по своим возможностям найдет здесь каждый.  

Обращать внимание при выборе гаджета стоит и на аккумулятор. Поскольку смартфон - устройство требовательное, то оснащенный стандартной батареей 2 000 – 3 000 мА·ч и полностью заряженный ночью при активном использовании он еле "доживает" до утра. Если ваш образ жизни связан с частыми разъездами, то советуем выбирать модели с более емкой батареей или потратиться на приобретение внешнего аккумулятора.  

Менее критичный, но все-таки важный параметр – диагональ экрана. Здесь, что называется, уже чистая "вкусовщина". Кому-то нравятся небольшие компактные смартфоны, которые не будут отягощать карман и занимать в нем много места. Другие предпочитают внушительных размеров "лопаты". У каждого типа есть свои плюсы и минусы. На большом смартфоне, к примеру, гораздо лучше смотреть видео.  


Большой ассортимент смартфонов с разной диагональю экрана представлен в интернет-магазине Билайн – 6.4, 6.3, 6, 5.8, 5.7 дюйма и многие другие модели. Самая большая диагональ, к примеру, у новейшего смартфона Apple iPhone Xs Max. Гаджет еще не поступил в продажу, но на сайте Билайн доступен предзаказ. По промокоду доступна скидка на гаджеты.

Немаловажно и наличие хорошей камеры. Среди покупателей распространено заблуждение, что главная характеристика, на которую стоит обращать внимание, - количество мегапикселей. На самом деле реальным показателем качества это не является. Хорошая камера – это совокупность программной и аппаратной составляющих, причем хорошо отлаженных и правильно настроенных.  

Найти гаджеты с достойной камерой легко в интернет-магазине Ситилинк. Продавец предоставляет по промокоду скидки на смартфоны до 50%. В ассортименте интернет-магазина более 50 тысяч наименований бытовой техники, а также цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. 

Для удобства покупателей по всей стране работают около 500 пунктов выдачи "Ситилинк-мини". Найти их можно как в больших, так и в маленьких городах – всего 320 населенных пунктов. При этом служба клиентского сервиса работает семь дней в неделю 24 часа.

Автор: Иван Поляков27 сентября 2018, 10:25

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