Миронов просит Медведева и Набиуллину помочь вкладчикам "Югры"
Политик обратился к премьер-министру и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением создать правительственную комиссию для оказания помощи вкладчикам банка "Югра". Она могла бы работать по аналогии с межведомственной комиссией по реструктуризации ипотечных кредитов.
Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу "Справедливой России", отзыв лицензии у "Югры" в июле 2017 года привел к тому, что своих денег лишились более 35 тысяч вкладчиков. Многие семьи оказались в критической ситуации, отметил Миронов.
Напомним, что в прошлом году Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. На этой неделе Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.
Представители банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Права граждан, пострадавших от действий Центробанка, пытается отстоять общественная организация Союз вкладчиков во главе с Николаем Николаевым. Активисты утверждают, что Центробанк несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.
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